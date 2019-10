Britisk politi antok først at alle ofrene var kinesiske statsborgere, men har samtidig tatt høyde for at bildet kan endre seg.

Ifølge BBC er det så langt seks vietnamesiske familier som har uttrykt frykt for at deres slektninger kan være blant de 39 personene som ble funnet døde i en konteiner på et industriområder i Essex onsdag.

Blant dem er faren til 20 år gamle Nguyen Dình Luong. Han sier til nyhetsbyrået AP at han ikke har greid å få tak i sønnen siden forrige uke. Sønnen skal da ha fortalt faren at han sluttet seg til en gruppe i Paris som forsøkte å ta seg til Storbritannia.

HANNAH MCKAY / X03696

Sendte tekstmelding

Fra før av har foreldrene til den 26 år gamle kvinnen Pham Thi Tra My fortalt at de ikke har hørt fra henne siden hun sendte dem en tekstmelding tirsdag, der det sto at hun ikke fikk puste og var i ferd med å dø, og at turen til utlandet gikk galt.

Det var 31 menn og åtte kvinner i konteineren.

Kontaktet Vietnams ambassade

Den vietnamesiske ambassaden i London opplyser at den har vært i kontakt med britisk politi siden torsdag, og at den er blitt kontaktet av flere vietnamesiske familier som har bedt om hjelp til å finne sine slektninger.

Fredag ble ytterligere tre personer pågrepet i forbindelse med saken, den ene er en 48 år gammel mann fra Nord-Irland, de to andre er en mann og kvinne, begge 38 år, fra Warrington nordvest i England.

Tidligere har britisk politi pågrepet en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland. Han er fortsatt varetektsfengslet, siktet for drap.