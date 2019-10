Australias kjente landemerke Uluru har hatt ekstra stor pågang av turister denne uken.

Lørdag er det nemlig ikke lov til å klatre på den store fjellformasjonen lenger.

REUTERS/Phil Noble/File Photo / NTB scanpix

Lang kamp

Uluru het tidligere Ayers rock, og er Australias mest populære turistattraksjon. Men fjellet er også hellig for Australias urbefolkning, aboriginene.

Helt siden urbefolkningen fikk tilbake kontroll over området og nasjonalparken ved Uluru i 1985, har de kjempet for å stenge steinen for klatring, skriver Reuters. Lørdag er det nøyaktig 34 år siden anangu-folket fikk tilbake råderetten.

– Det er et ekstremt viktig sted, ikke en lekeplass eller temapark som Disneyland, sier Sammy Wilson som representerer ananguene i en uttalelse.

Ministeren for urfolks rettigheter Ken Wyatt, sa til TV-kanalen ABC at å klatre på Uluru er som å klatre over et krigsminnesmerke.

Lukas Coch / AAP via AP/ NTB scanpix

Stått i kø siden klokken fire

Tidlig fredag morgen sto hundrevis av ivrige klatrere og ventet på klarsignal til å ta seg opp fjellsiden. De ivrigste skal ha vært på plass allerede klokken fire om morgenen.

Sterk vind gjorde at myndighetene avventet med å slippe klatrerne opp. Men ut på formiddagen løyet vinden, og klarsignalet ble gitt.

– Man vil jo respektere den kulturelle siden, men man vil jo samtidig ha utfordringen ved å klatre til toppen, sier Sonita Vinecombe, som var en av dem som hadde tatt turen til Uluru fredag for å klatre en siste gang.

Færre klatrer opp

Ifølge Reuters har titalls mennesker dødd mens de klatret på Uluru. Flere har falt ned, eller blitt dehydrert i ørkenvarmen. Da myndighetene vedtok å stenge klatreruten for to år siden, var det færre enn 20 prosent av dem som besøkte fjellet som klatret opp.

Etter dette har andelen som klatrer gått ytterligere ned. Det siste året har nesten 400.000 mennesker besøkt Uluru, men bare 13 prosent av dem klatret.

Lørdag fjernes klatretauene og stolpene som har lagt til rette for klatring. Ulovlig klatring vil deretter bli straffet med bøter på minst 630 dollar, eller omtrent 4000 kroner.

Selv om det nå blir forbudt å ta seg opp på Uluru, oppfordrer Australias turistmyndigheter folk til å besøke området og se fjellet fra bakken.