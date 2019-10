Den lille babygutten rakk aldri å vokse opp. Han var bare et par måneder gammel da han druknet i Middelhavet. Men han var sammen med moren sin da han døde.

De to ble funnet druknet på havbunnen, sammen med ti andre.

Syv av de tolv døde menneskene er nå fraktet i land.

Den lille, overfylte båten hadde rundt 50 personer om bord da den kantret, bare 11 kilometer utenfor øya Lampedusa helt sør i Italia. Båten var på vei fra Tunisia til Europa. Den kantret like etter midnatt natt til mandag 7. oktober.

22 personer ble reddet.

Guglielmo Mangiapane/ Reuters/ NTB scanpix

– Et uutholdelig syn

Bildene av de døde menneskene rundt det forliste skipet ble filmet med undervannsdrone av dykkere fra den italienske kystvakten.

Den erfarne dykkeren Rodolfo Raiteri ledet teamet som fant de savnede. Synet av moren med babyen gjorde sterkt inntrykk. Han tror hun holdt babyen tett inntil kroppen da hun druknet.

– Synet av den babyen der nede var uutholdelig, et slag i hjertet, forteller han til den italienske avisen Repubblica.

– Du er aldri forberedt på noe så intenst som det.

Filmet med undervannsdrone

Middelhavsruten regnes som verdens dødeligste migrasjonsrute. 16.202 personer har druknet på vei til Europa fra 2015, ifølge FNs organisasjon for migrasjon (IOM).

Den lille gutten og hans mor er bare to av de 1077 som har druknet hittil i år.

Jørgen Arnor G. Lom

Det er også de 13 kvinnene, noen av dem gravide, som ble funnet dagen etter ulykken. Dårlig vær hindret søket etter de andre druknede. Blant annet skal åtte flere barn være druknet.

I italienske medier blir bildene av de døde på havbunnen like utenfor Lampedusa kalt «skammens bilder», og bildene spres på Twitter.

Teamet lokaliserte etter hvert det forliste fartøyet sent i forrige uke.

– Vi har et hardnakket ønske om å fortsette å søke for å gi disse menneskene verdigheten tilbake. Folk, ikke «migranter», understreker Raiteri.

Raiteri (52), som har en to år gammel datter, sa at tårene kom i samme øyeblikk som han og teamet hans så bildene av den lille babykroppen som lå på bunnen ved siden av det som antagelig var moren hans.

Den italienske kystvakten

– Det faktum at de var så nær hverandre, og måten kvinnen holdt armene sine på, fikk oss til å tenke at hun hadde holdt ham tett inntil seg til det siste, sa han.

Å hente de døde opp fra havbunnen, er ikke lett, ifølge Raiteri.

– De ligger på 60 meters dyp, og vi kan ikke være mer enn fem minutter der nede. Så vi må være raske. Vi går ned to om gangen, og håper å kunne legge de døde kroppene i likposer på havbunnen. Men det vil ikke være lett på grunn av tilstanden de er i.

Babyen og moren hans var av de første som ble hentet opp.

Blant passasjerene var både tunisiere og folk fra land som Elfenbenskysten, Burkina Faso og Guinea.

GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters/ NTB scanpix

– Dette er virkeligheten i Middelhavet

Funnene gjør sterkt inntrykk på norske Trygve Thorson og de andre om bord på det norske redningsskipet Ocean Viking. I nesten to døgn deltok skipet, som drives av Leger uten grenser og fransk-tyske SOS Méditerranée, i leteaksjonen etter forliset.

– Det er sjokkerende, selvfølgelig. Det ble en skikkelig realitetssjekk og en vekker. Dette er virkeligheten i Middelhavet, det som faktisk kan skje når det er for lite søke- og redningskapasitet her. Det er helt unødvendig at personer kan drukne, sier Thorson.

Nordmannen hadde bare vært om bord på skipet i et par dager da forliset skjedde.

– Det var ganske intense dager. Vi gjorde alt klart om bord, klargjorde likposer og alt vi skulle trenge om vi skulle finne noen av de druknede.

Om bord ryddet de også containeren på dekk, der de kan holde ting kjølig i tilfelle de skulle løfte de druknede om bord.

De var med i søket på oppfordring av redningssentralen på Lampedusa.

– Vi søkte hele den dagen forliset skjedde, men så ble det for mørkt. Morgenen etter begynte vi igjen, men på ettermiddagen ble været for dårlig, og vi måtte avbryte søket.

Over 1000 mennesker har hittil i år druknet i forsøk på å krysse Middelhavet på vei til Europa, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).