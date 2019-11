I 2012 ble han dømt for terrorplaner. Da ble det vurdert at vanlig fengselsstraff ikke var nok.

9. februar 2012 ble ni menn dømt i en omfattende terrorsak i Woolwich Crown Court i London.

I rettsdokumentene vises det blant annet til planer om sprenging av London-børsen, etableringen av en treningsleir for terrorister og en rekke høyprofilerte terrormål.

Tre av mennene ble vurdert som så store trusler for samfunnet at dommeren mente det ikke var nok med vanlige fengselsstraffer. I stedet ble de idømt en fengselsstraff med en minimumstid, men uten noe tak for maksimalt antall år bak murene.

Med andre ord skulle de ikke slippes ut før de ikke lenger ble vurdert som trusler.

Én av disse tre var Usman Khan, mannen som fredag drepte to og skadet flere i et knivangrep i hovedstaden i Storbritannia. Han ble selv skutt og drept av politiet.

Skjermdump / Twitter

Var den yngste blant de dømte

Nå spør mange seg hvordan hendelsen kunne skje.

– Et viktig etterforskningsskritt er å finne ut hvordan han kunne utføre dette angrepet, sa sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu natt til lørdag.

Da Khan ble dømt i 2012, var han 19 år og den yngste av gruppen på ni. Dommeren vurderte den lave alderen, men landet likevel på at en fengselsstraff på ubestemt tid var «nødvendig».

Det var en såkalt IPP-dom, en ordning som senere ble skrotet. Skrotingen fikk imidlertid ikke tilbakevirkende kraft og ville derfor ikke hatt en innvirkning på Khans straff. Det var i stedet en dom i ankesaken i 2013 som gjorde at han ble tildelt en normal fengselsstraff.

For ett år siden, i desember 2018, slapp Khan ut av fengsel på prøve. The Times skriver at han fortsatt brukte fotlenke da han fredag startet angrepet inne på konferansesenteret Fishmongers’ Hall ved nordsiden av London Brigde.

Der skal han ha vært deltager på arrangementet Learning Together, et utdannelsesprogram for straffedømte.

Khan var bosatt i Staffordshire-området vest i England, ifølge politiet. Ifølge Guardian gjennomfører politiet undersøkelser i en boligblokk nær sentrum av Staffordshire lørdag morgen.

Frank Augstein / AP

Planla å etablere treningsleir

De ni dømte i rettssaken fra 2012 utgjorde en terrorcelle bestående av flere grupper fra ulike deler av Storbritannia.

Dommeren beskrev hvorfor gruppen Khan tilhørte, var den største trusselen.

«Etter min vurdering er de mer seriøse jihadister enn de andre. De jobbet mot en langsiktig agenda, men ikke med mindre dødelig potensial enn de mer kortsiktige intensjonene til de andre», heter det i rettsdokumentene.

Gjennom avlytting avslørte politiet at Khan var sterkt involvert i planer om å etablere en treningsleir for terrorister i Kashmir i Pakistan. Denne leiren skulle bygges ved siden av en moské på en tomt eid av Khans familie.

Hit skulle briter rekrutteres og trenes opp til å bli «mer seriøse og effektive terrorister». Khan skulle også selv reise ned for å delta i treningen.

Khan og de to andre som sto bak dette, hadde ifølge dommeren ikke lagt konkrete planer for terroristhandlinger i Storbritannia. Men det kunne ikke utelukkes at kunne bli aktuelt på lengre sikt.

Imidlertid pleiet trioen tett kontakt med de øvrige terrordømte. Deres planer var mer kortsiktige og konkrete. Blant annet ble det lagt planer om å sprenge London Stock Exchange, børsen i London.

Ifølge The Guardian ble det i forbindelse med saken funnet en håndskrevet liste over mål. Navnet og adressen til daværende London-ordfører Boris Johnson skal ha stått på denne oversikten.