Deltagerne på utdanningskonferansen var akkurat ferdige med en økt historiefortelling. Etter morgensesjonen gikk Usman Khan opp de brede trappene til konferansehallen.

Da startet dramaet. Kahn, som tidligere har sonet en dom for terror og fortsatt bar fotlenke, skal ha truet med å sprenge hele konferansehallen. De neste minuttene gikk han løs på alle som kom i hans vei, med en kniv i hver hånd.

Minutter senere ble han overmannet av forbipasserende ute på London Bridge.

Inne i konferansesenteret ble deltagerne geleidet ut. De ble bedt om ikke å se ned mens de gikk ut. Noen klarte ikke å la være. På gulvet lå en kvinne og blødde kraftig.

Et vitne beskriver for The Times å ha sett to-tre personer som var knivstukket inne i Fishmonger’s Hall. En av dem hadde en mindre skade. De andre blødde kraftig.

– Jeg er knust

Cambridge University bekrefter søndag at deres kurskoordinator Jack Merritt er en av de to som ble drept under angrepet lørdag. Han arbeidet universitetets kriminologi-avdeling.

Også en kvinne som tidligere var student ved universitetet ble drept, sier universitetets assisterende rektor Stephen J Toope i en uttalelse til The Guardian. Hun er ennå ikke identifisert.

– Jeg er knust av å høre at to av ofrene for angrepet ved London Bridge var ansatte og tidligere studenter fra Cambridge, som tok del i et arrangement for å markere femårsjubileet for programmet «Learning Together», sier han.

Han opplyser også at en av universitetes ansatte er blant de tre personene som ble skadet i angrepet. Disse er ikke identifisert.

Meritt deltok på undervisningsarrangementetet i Fishmonger’s Hall som Khan var med på før angrepet. Dette var arrangert av Learning Together, et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University. Et av målene med arrangementet skal ha vært å «gjøre samfunnet mer inkluderende og tryggere», skriver The Telegraph.

Norsk kvinne fulgte dramaet tett

Fra kontorvinduet ved London Bridge fulgte norske Thea Aursnes det fatale dramaet. Hun så politimennene som bar ut to skadede personer. En av dem var en kvinne med blodige strømper og høyhælte sko.

Aftenposten vet ikke hvilket av ofrene dette var.

Thea Aursnes

Aursnes forteller til Aftenposten at dramatikken startet for hennes del da det plutselig ble opplyst over høyttaleranlegget at bygningen var i lockdown. Ingen fikk gå ut.

Da hun og kollegene gikk til vinduet for å se hva som var på ferde, så de gjerningsmannen på broen. Aursnes forteller at de så at mannen ble taklet av minst to sivile menn, som blant annet gikk løs på gjerningsmannen med brannslukningsapparat.

Kort tid etter kom politiet til, fikk bort de sivile og skjøt gjerningsmannen.

– Det var ganske heftig, forteller Aursnes.

Etterpå så Aursnes at politiet sjekket gjerningsmannen for bomber. Hun synes det har vært ekkelt å gå rundt i London etter angrepet.

– Jeg kjenner at jeg er litt stresset. Du er redd for at alle rundt deg har en kniv eller ett eller annet annet, sier hun til Aftenposten.

– En forkjemper for underdogs

Det ble holdt spontan minnestund for dødsofrene i Cambridge lørdag kveld.

Familien til Merritt ber om fred til å sørge. Faren David Merritt sier til The Times at han har mistet en «stolt sønn og en forkjemper for underdogs alle steder, men spesielt de som har blitt utdelt dårlige kort i livet, og endte opp i fengselssystemet.»

«Jack ville ikke ønske at hans død skulle brukes som påskudd til flere harde ordutvekslinger eller for å anholde folk unødvendig,» la han til.