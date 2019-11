Macron med ny kraftsalve mot NATO etter Stoltenberg-møte

Saken oppdateres

– Hadde du grudd deg til dette møtet, Stoltenberg?

Jens Stoltenberg tenker seg om i et lite sekund. I en samtale med Aftenposten sier han:

– Nei, nei. Det var en veldig godt møte. Vi diskuterte alt som har skjedd de siste ukene - også intervjuet i Economist.

Det kontroversielle intervjuet

Det var i dette intervjuet den fanske presidenten kom med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser, deriblant påstanden «Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød».

Han hevdet videre at Europa står på kanten av stupet.

EU må derfor begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor.

Dersom regionen ikke gjør dette, vil Europa forsvinne og «ikke lenger være i stand til å kontrollere vår egen skjebne», slo presidenten fast.

– Men jeg kommer ikke til å si noen ting om hva Macron sa til meg i dette møtet.

Jens Stoltenberg er om mulig mer diplomatisk enn vanlig.

Det er kanskje like greit. For ingenting tydet på at Stoltenberg hadde greid å stagge Macron.

Macron: - Lei av pengeprat

For det første president Emmanuel Macron sa etter møtet var at han vil ha slutt på at NATO bare krangler om hvem som skal ta regningen.

Det var først og fremst en kritikk av USAs president, Donald Trump. De siste toppmøtene i NATO har nesten bare handlet om byrdefordelingen innad i alliansen.

– Når vi møtes i London neste uke har vi en plikt til å snakke om annet enn penger. Vi legger derfor opp til både bredere og mer strategiske diskusjoner, sa Macron på pressekonferansen.

NATO skal altså feire alliansen 70-ås bursdag i London neste uke, den 3. og 4.desember. Det blir en kombinert feiring og et intensivt toppmøte. Feiringen starter med en storslagen mottagelse på Buckingham Palace, med dronning Elizabeth som vertskap tirsdag kveld.

Deretter skal NATO-landenes stats-og regjeringssjefer møtes utenfor London til politiske og strategiske diskusjoner.

– Nødvendig med en vekker!

Macron mente det ikke var noen grunn til å beklage hverken innhold eller retorikk i kritikken av NATO.

I tillegg til å kalle NATO «hjenedød», mener Macon at NATO ikke har noen samlet strategi eller felles politisk visjon.

Han forklarer at dette var noe av grunnen til at han kom med sine sterke advarsler.

– Vi trengte kanskje en vekker for å komme oss videre, sa Macron da han møtte pressen sammen med Stoltenberg.

Enig i noe av kritikken

– Jeg er jo ikke uenig i at vi må snakke mer om strategi. Men vi må gjøre begge deler. Det er ekstremt viktig at holde nivået på investeringer oppe. Et sterkt NATO trenger å ha fokus på begge deler, sier Stoltenberg.

– Og det er en viktig ting til: Europa kan ikke forsvare seg alene. Og EU kan aldri forsvare Europa. Derfor er det viktig å ha USA med på laget.

To løse kanoner på dekk

Jens Stoltenberg har i flere intervjuer fortalt at han har et godt forhold til Donald Trump og hvorfor. Han mener Trump og USA aldri har gjort mer for Europa. Og han har valgt å fokusere på det som har betydning for NATO -og ikke alle andre Trumps krumspring.

Forsvarseksperter peker imidlertid på, at med Macrons siste utspill, har NATO nå ikke bare fått én, men to løse kanoner på dekk.

Stoltenberg vil overhodet ikke kommentere dette. I stedet roser han både Trump og Macron for bidragene USA og Frankrike bidrar med i NATO.

Miljøvennlig NATOsjef

Det er en time og 20 minutter med tog fra Brussel til Paris. Torsdag valgte NATO-sjefen å reise miljøvennlig og tok toget til den franske hovedstaden.

Eirin Hurum

Han tok seg også tid til en hyperkort spasertur langs vakre Seinen. Men så bar det tilbake til Brussel hvor NATO-sjefen fortsetter forberedelsene til det viktige toppmøtet.