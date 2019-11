Macron mener «hjernedød»-kommentaren var en vekker

Det var i et intervju med Economist at Emmanuel Macron uttalte seg sterkt kritisk til forsvarsalliansen.

Han kalte den «hjernedød», og etterlyste et sterkere europeisk forsvarssamarbeid fordi han mener USA vender Europa ryggen.

Etter et møte med Jens Stoltenberg ved Élyséepalasset i Paris torsdag ettermiddag sa Macron at han vil ha slutt på at de allierte i NATO bare kjekler om hvem som skal ta regningen.

Man mener de siste to toppmøtene i NATO nesten bare handlet om byrdefordelingen innad i alliansen. Nå håper Macron på en bredere strategisk diskusjon når lederne i NATO møtes på nytt i London neste uke.

Han forklarer at dette er noe av grunnen til at han advarte mot at alliansen er i ferd med å bli «hjernedød»

– Vi trengte kanskje en vekker for å komme oss videre, sa Macron da han møtte pressen sammen med Stoltenberg.

– Vi har en plikt til ikke bare å fortsette å snakke om pengespørsmål.

Fakta: Det kontroversielle intervjuet The Economist fikk i forrige uke et sjeldent dybdeintervju med Frankrikes president i Élyséepalasset. I intervjuet kom presidenten med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser, deriblant påstanden «Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød». Han hevdet videre at Europa står på kanten av stupet. EU må derfor begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor. Dersom regionen ikke gjør dette, vil Europa forsvinne og «ikke lenger være i stand til å kontrollere vår egen skjebne», slo presidenten fast.