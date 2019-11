25 døde etter meslingutbrudd på Samoa

Regjeringen opplyser at 2.194 tilfeller av sykdommen har blitt påvist, der over halvparten er barn under fire år.

Alle de registrerte dødsfallene, bortsett fra en 37 år gammel mann, gjelder barn i samme aldersgruppe.

Myndighetene på Samoa har erklært unntakstilstand for å bekjempe epidemien, og de har blant annet stengt skoler, satt i gang vaksinasjonsprogram og lagt ned forbud mot at barn deltar i offentlige ansamlinger. Ifølge myndighetene har mer enn 17.000 mennesker blitt vaksinert i løpet av de siste fem dagene.

Myndighetene erklærte meslingepidemi i landet etter de første dødsfallene i oktober. Australia og New Zealand har sendt spesialister til landet, og UNICEF har sendt rundt 110.000 doser med vaksiner for å hjelpe befolkningen på rundt 200.000.

De nærliggende nasjonene Tonga og Fiji har også opplevd utbrudd av meslinger, men Samoa har blitt rammet hardest grunnet lave vaksinasjonsrater.