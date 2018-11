Demokratene nominerte ledertroika som alle vil passere 80 år

Nancy Pelosi mistet vervet som speaker, lederen i Representantenes hus, til republikanerne etter mellomvalget for åtte år siden.

Men den endelige voteringen vil først finne sted 3. januar.

Veteranen Pelosi har møtt betydelig motstand fra en mindre gruppe partimedlemmer i Representantenes hus som har ønsket å slippe til yngre krefter.

For noen demokrater har gjort det klart at de ikke vil støtte hennes kandidatur, og utfallet av avstemningen er derfor ikke gitt. Representantens hus og Senatet utgjør de to kamrene i Kongressen.

Godt voksen ledertrio

Også de to andre lederpostene for «House Democrats» i Representantenes hus, gikk ifølge The Washington Post til politikere med lang fartstid.

79 år gamle Steny Hoyer fra Maryland ble valgt til majoritetsleder. Han hadde ingen motkandidater til posten som er «nummer to» i ledelsen for demokratene i Representantenes hus.

Heller ikke på posten «rett bak» Hoyer gikk demokratenes partigruppe inn for en foryngelse onsdag kveld. Jim Clyburn (79) fra Sør-Carolina ble valgt til innpisker.

Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg er stolt over igjen å være demokratenes kandidat til å bli speaker i Representantenes hus, sa Pelosi.

En speaker kan delvis sammenlignes med stortingspresidentenes i det norske politiske systemet, men en speaker har mye mer politisk makt.

Har ikke flertall nå

I de neste ukene vil Pelosi forsøke å overtale de i eget parti som er imot hennes kandidatur for å sikre seier i begynnelsen av januar da både demokrater og republikanere skal avgjøre hvem som blir speaker.

Greier ikke Pelosi å omvende mange nok av sine egne, slik at hun er sikret et flertall, vil demokratene sannsynligvis finne en alternativ kandidat som kan samle alle demokratene.

Det demokratiske partiet har nå minst 233 representanter i Representantens hus. For å bli speaker må Pelosi ha støtte fra minst halvparten av representantene, 218, under avstemningen 3. januar.

Republikanerne, som fra januar av er i mindretall i Representantenes hus for første gang siden 2010, forventes å stemme imot enhver demokratisk kandidat.

Tredje i rekken til presidentembetet

Speakeren, som blir valgt 3. januar, vil ikke bare lede arbeidet i Representantenes hus, men vil også trolig få den ledende rollen på demokratisk side i å utfordre president Donald Trumps politikk i 2019–2020.

I tillegg er speakeren den tredje i rekken til presidentembetet. Hvis både presidenten og visepresidenten er satt ut av spill er det speakeren som blir president.