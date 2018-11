42 bekreftet omkommet etter brann nord i California

Ytterligere 13 personer ble mandag kveld bekreftet omkommet etter brannen nord i California. Totalt 42 personer har omkommet i brannen, som omtales som Camp Fire. Tre av de omkomne er blitt identifisert.

De omkomne har blant annet blitt funnet i utbrente biler og i ruinene til nedbrente hus.

Sheriff Kory Honea i Butte fylke sa på en pressekonferanse mandag kveld at de vil fortsette arbeidet med å identifisere omkomne med et mobilt DNA-laboratorium, som tar prøver av beinrester eller fragmenter av bein.

Flere hundre er fortsatt ikke gjorde rede for etter brannen. Honea bekrefter at brannen er den dødeligste i delstatens historie. Det er ventet at antallet omkomne vil stige.

I sommer raste også skogbrannene i Norge. Da skrev Rolstad at «For samfunnet er skogbrann dramatisk. For naturen er det naturlig og nødvendig.»

To personer ble også funnet døde etter en brann ved Los Angeles sør i delstaten i helgen. Dermed har 44 personer omkommet i branner i California.

Californias dødeligste skogbrann inntil nå var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet.