For første gang siden Ukraina-konflikten brøt ut i 2014, vil den ukrainske presidenten Petro Porosjenko erklære militær unntakstilstand i landet i to måneder.

Presidenten tok beslutningen under et krisemøte i natt etter gårsdagens dramatiske hendelser ved Krim. Beslutningen krever godkjennelse fra parlamentet i Kiev, som møtes i dag.

I natt ble hele den ukrainske hæren på 250.000 soldater satt i full beredskap.

I Moskva besluttet den russiske overkommando å styrke beredskapen i Kertsjstredet med droner og luftstyrker «for å hindre nye provokasjoner».

Handout / SCANPIX

Derfor er dette viktig

Både EU og NATO advarte i går kveld mot en farlig opptrapping av Ukraina-konflikten.

Militær unntakstilstand vil bety en dramatisk situasjon i Ukraina, ifølge Kyiv Post.

Regjeringen får fullmakt til å innføre en rekke sikkerhetstiltak, portforbud, reiseforbud og ta kontroll over alle private og offentlige eiendommer.

Alle innbyggere blir forpliktet til å utføre arbeid for militæret.

Porosjenko og hans regjeringen får full kontroll med all telekommunikasjoner og medier.

Loven om militær unntakstilstand forbyr også demonstrasjoner, protester og større samlinger av mennesker.

Parlamentet i Kiev er innkalt til møte i ettermiddag for å ta stilling til president Petro Porosjenkos beslutning om å innføre militære unntakstilstand.

GLEB GARANICH / SCANPIX

Hva skjedde i går?

Den umiddelbare årsaken er at tre små ukrainske militærfartøy ble beskutt og tatt av russiske grensestyrker søndag. Seks ukrainske sjømenn ble skadet og 21 pågrepet.

De tre skipene forsøkte å seile gjennom Kertsjstredet til byen Mariopel i Azovhavet, men ble stoppet.

Russland har blokkert Kertsjstredet ved den nye Krimbroen, slik at det er umulig å seile inn.

Ukrainerne sier de meldte seg på radio for å seile under broen uten å få noe svar fra russisk side. Det avvises fra russisk side.

Begge parter beskylder hverandre for å trappe opp konflikten.

Youtube/Kp.ru

Hvorfor trappes Ukraina-konflikten opp nå?

1. Krimbroen. Striden om Kertsjstredet har bygget seg opp lenge etter at Krim-broen ble bygget og sto ferdig i våres. Siden den gang har Russland ved flere anledninger stoppet skipsfart til Azovhavet, som etter internasjonal rett er et hav med fri ferdsel.

2. FN-behandling. Om kort tid skal spørsmålet om Kretsjstredet opp til behandling i FNs generalforsamling etter anmodning fra Ukraina. Flere russiske kommentatorer mener at Ukraina ønsker å sette saken på spissen nå for å få økt internasjonalt støtte.

3. Nyvalg i Ukraina. I mars er det presidentvalg i Ukraina, og president Petro Porosjenko har svært liten støtte. Med dagens målinger har han ingen som helst sjanse til å vinne valget. Militær unntakstilstand i to måneder kan føre til at presidentvalget blir utsatt, mener avisen Guardian.

4. Økt sosial misnøye i Russland. En annen forklaring kan være at Kreml ser seg tjent med opptrapping av konflikten nå. Det kan får oppmerksomheten ved fra økende politisk og sosial misnøye blant russere. Flere målinger viser at Putins popularitet er nede på nivået før Krim-annekteringen. Propagandaen mot Ukraina på statlige TV-kanaler har vært intens i flere uker.

5. Nyvalg i opprørsrepublikkene. I de russiskstøttede opprørsrepublikkene ble det nylig holdt nyvalg. Det tolkes som nok et skritt i retning av at konflikten trappes opp, og at det ikke er mulig å finne en fredelig løsning. Både opprørerne og ukrainske myndigheter rapporterte om opptrapping langs frontlinjen i går.

PAVEL REBROV /SCANPIX

EU og NATO la i natt vekt på at både Russland og Ukraina må unngå at konflikten eskalere, selv om begge uttrykte full støtte for Ukraina territorielle suverenitet.

Porosjenko skal i formiddag har samtaler med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

FNs sikkerhetsråd skal diskutere saken i 17-tiden i ettermiddag.