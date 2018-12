Biffmiddag sendte børsene og oljeprisen til værs

De to presidentene møttes i helgen til en arbeidsmiddag på sidelinjen av G20-gruppens møte i Argentina.

Grillet oksebiff sto på menyen under den to timer lange middagen i Buenos Aires. Desserten ble tre måneder med «våpenhvile». Det innebærer at de er enige om å ikke innføre noen nye skatter eller tollavgifter på hverandres produkter de neste 90 dagene.

Mandag svarte asiatiske markeder svært positivt, oljeprisen gjorde et kraftig byks, og både i Oslo og Europa for øvrig startet uken med markant børsoppgang.

Samtidig fulgte Trump opp og meddelte at Kina har gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske biler.

– Kina har gått med på å redusere og fjerne avgifter på biler som kommer inn til Kina fra USA. Tollen er i dag på 40 prosent, skriver Trump på Twitter mandag morgen norsk tid.

Trump skriver ikke noe nærmere om når kuttet kommer eller hvor mye avgiften blir redusert, og Kina har ikke bekreftet påstanden.

– Gode utsikter

USA innførte i sommer toll på 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. Senere ila USA 10 prosent toll på ytterligere varer til en verdi av 200 milliarder dollar, en sats Trump truet med å øke til 25 prosent fra 1. januar. Kina svarte på avgiftsøkningene med å innføre toll på amerikanske produkter til en verdi av 110 milliarder dollar, blant annet på amerikanske biler.

Når Trump og Xi nå er blitt enige om å legge saken på is i tre måneder, reduserer det også trusselen mot verdensøkonomien. Neglebitende investorer kan puste lettet ut.

– Utsiktene for reell fremgang i viktige saker med Kina er nå bedre enn noen gang tidligere for Trump-administrasjonen, sier investeringsstrateg Andy Rothman i Matthews Asia.

Vanskelig oppgave

Med 90 dager på seg skal nå Trump og Xi ta fatt på den vanskelige oppgaven med å løse den fastlåste handelsstriden.

– USAs konflikt med Kina har dype røtter, og man kan ikke løse alt på 90 dager, ikke engang på 180 dager, sier Dean Pinkert, tidligere medlem i USAs internasjonale handelskommisjon (ITC).

– Trump-administrasjonen må bestemme seg for hvor mye fremgang de trenger for å kunne kalle det en seier, sier Pinkert, som nå er ansatt i advokatfirmaet Hughes Hubbard & Reed.

Men Xi kjører i sine taler til det kinesiske publikumet fortsatt hardt på linjen om å sette Kina først, bemerker Parag Khanna, grunnlegger av rådgivningsselskapet FutureMap og forfatter av den kommende boken «Fremtiden er asiatisk».

– Det han sier til sitt eget folk, har mer troverdighet på lang sikt enn det han sier til Trump rundt middagsbordet for å redde ansikt, sier Khanna.

Børsoppgang

Aksjemarkedet i Kina reagerte umiddelbart positivt etter Trumps Twitter-melding og helgens arbeidsmiddag.

Hovedindeksene i Shanghai, Shenzhen og Hongkong steg alle rundt 3 prosent i den kinesiske handelen. Også i Japan, Sør-Korea og Singapore var det oppgang.

Stigende oljepriser i opptakten til torsdagens OPEC-møte i Wien, bidrar til oppgangen. Prisen på nordsjøolje steg rundt 5 prosent og passerte 62 dollar fatet etter at Russland og Saudi-Arabia fornyet en avtale om å forlenge produksjonskutt.

Qatar varslet mandag at landet trekker seg fra OPEC for å satse mer på naturgassproduksjon. Det er uklart hva slags konsekvenser Qatars beslutning vil ha for oljeprisen, men landet er en liten oljeprodusent og har hatt begrenset innflytelse på oljekartellet.