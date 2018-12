Trump: – Kina vil «redusere og fjerne» biltoll

De to presidentene møttes lørdag til en arbeidsmiddag der de ble enige om å ikke innføre noen nye skatter eller tollavgifter på hverandres produkter de neste 90 dagene. Meningen er at «våpenhvilen» i handelskrigen mellom verdens to største økonomier skulle brukes til å diskutere seg fram til enighet om handelen mellom landene.

– Kina har gått med på å redusere og fjerne avgifter på biler som kommer inn til Kina fra USA. Tollen er i dag på 40 prosent, skriver Trump på Twitter.

Ifølge Reuters er tollen på kinesiske biler og bildeler til USA 27,5 prosent.