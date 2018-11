13 mennesker ble drept, deriblant Long, i skytingen på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks utenfor Los Angeles onsdag kveld lokal tid.

Ifølge sheriff Geoff Dean i Ventura var Long krigsveteran og bodde i nærområdet.

Thomas Gorden/ Reuters / NTB scanpix

Arrangement for studenter

Baren var full av folk som var der i forbindelse med en ukentlig countrykveld for studenter.

Øyenvitner sier at gjerningsmannen var kledd i svart, med hette over hodet og ansiktet delvis tildekket. Ifølge et øyenvitne hadde gjerningsmannen lys hudfarge og svart hår.

Han skal først ha skutt en person som jobbet ved inngangsdøren, før han begynte å skyte mot tilfeldige personer inne i baren.

KABC / AP / NTB scanpix

Politiet bekrefter at gjerningsmannen brukte et .45-kaliber håndvåpen og et røykapparat da han gikk inn i baren.

– Det var kaos, folk hoppet ut av vinduene, forteller øyenvitnet Nick Steinwender til TV-stasjonen KABC.

19 år gamle Mitchell Hunter sier at han så gjerningsmannen.

– Jeg så ham gå inn. Og så begynte han å skyte, sier Hunter til NBC.

Gjerningsmannen tømte magasinet før han ladet på nytt, ifølge 19-åringen. Han sier han hørte rundt 20 skudd.

Politimann truffet av flere skudd

Da politiet ankom stedet, oppsto det en skuddveksling med gjerningsmannen.

Politimannen som ble skutt er identifisert som Ron Helus, og var en av de første som ankom. Han ble umiddelbart truffet av flere skudd da han tok seg inn i baren. En kollega fikk Helus ut av baren igjen, og han døde senere på sykehus.

Helus hadde vært politimann i 29 år, og skal ha planlagt å pensjonere seg i løpet av neste år.

– Han døde som en helt. Han gikk inn for å redde liv, sier sheriff Dean.

Politiet hylles av Trump

– Det er foreløpig ingenting som har gjort at jeg eller FBI tror at dette har noe å gjøre med terrorisme, men vi ser selvfølgelig på den muligheten, sier sheriff Dean.

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at han har blitt informert om situasjonen. Han hyller samtidig hyller politiets innsats.

KABC / AP / NTB scanpix

– Stort mot utvist av politiet. De første polititjenestepersonene på stedet innen tre minutter, og den første av dem som gikk inn ble skutt flere ganger, skriver Trump.

Kun ti dager siden Pittsburgh-massakren

Skytemassakren i California skjer kun ti dager etter at elleve mennesker ble drept i en massakre i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh.

46-åringen Robert Bowers er pågrepet for synagogeangrepet, som var direkte rettet mot jøder.