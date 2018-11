Baren hadde vært full av feststemte ungdommer. Nå er 13 personer døde. Bildene fra åstedet viser ungdommer med ulltepper over skuldrene som prøver å trøste hverandre.

Thousand Oak om lag seks mil utenfor Los Angeles ble regnet som et av de fredeligste stedene i USA, men svært lite kriminalitet før masseskytingen natt til torsdag.

Fyrte av skudd

Vitner sier at en mann kastet røykgranater og avfyrte flere skudd i en bar i Thousand Oaks ved 23-tiden onsdag lokal tid. Desperate gjester brukte barkrakker for å knuse vinduer og rømme.

Politiet har ennå ikke sagt noe om hvem gjerningsmannen var. Men vitner har fortalt at han var sortkledt, hadde hette og ansiktet var delvis skjult da han startet masseskytingen. En politikilde har sagt til Los Angeles Times at det ble avfyrt minst 30 skudd.

Klokken 12 norsk tid bekreftet politiet at 11 av dem som var i baren, ble drept. I tillegg er sheriffens nestkommanderende, Ron Helus drept.

Han var en av de første som kom til å åstedet da meldingene om skytingen kom. Rett før han gikk inn, ringte han kona.

– Jeg må gå nå, jeg elsker deg. Jeg må gå nå, sa Helus til kona.

Det fortalte sheriff Geogg Dean på en pressekonferanse. Han kalte Helus en helt som hadde grepet inn. Kort tid etter at den erfarne politimannen gikk inn hoveddøren, ble han truffet av flere skudd, ifølge sherffen.

Også gjerningsmannen er død. Ifølge nyhetsbyrået AP er tilsammen 13 personer døde.

I tillegg skal det være flere skadede.

Thomas Gorden/ Reuters / NTB scanpix

KABC / AP / NTB scanpix

Skudd ble fortsatt avfyrt da politiet ankom Borderline Bar & Grill, en populær country og western-bar. Flere hundre personer befant seg i baren hvor det pågikk et arrangement for studenter.

Et øyenvitne sier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd, og at en sikkerhetsvakt så ut til å bli drept.

– Den væpnede mannen kastet røykgranater over alt, forteller John Hedge, som sier mannen «bare fortsatte å skyte».

Da politiet ankom stedet, oppsto det en skuddveksling med gjerningsmannen, ifølge Los Angeles Times. Avisen skriver også at FBIs terroretterforskere er sendt til stedet.

KABC / AP / NTB scanpix

Populært studentsted

Store mengder politi og andre nødetater har rykket ut til åstedet og bedt folk om å holde seg unna.

Det var flere hundre mennesker på Borderline Bar & Grill da skytingen startet. Onsdag kveld er det student-kveld på baren, og elever så unge som 18 år pleier å være der da.

Audrey Ryan (27) var i restauranten sammen med minst 15 venner da skytingen startet. Hun sier til LA Times at mannen ropte noe, men hun klarte ikke å høre hva. En venn av henne klarte å få henne med seg ut på en balkong og i sikkerhet.

Thousand Oaks ligger i Ventura County, rundt 6 mil utenfor Los Angeles.

Ordfører Any Fox sier til CNN at Thousand Oaks er et av de tryggeste stedene i landet, med veldig lite kriminalitet.

– Denne typen hendelser kan skje hvor som helst, når som helst, selv i samfunn som er svært trygge, sier Fox.

Saken oppdateres