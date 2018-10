KORT FORKLART: Stefan Löfven er avhengig av at noen tar «en Hareide» for å fortsette som statsminister.

Dette har skjedd: Lederen for Sveriges konservative parti, Moderaterne, ga i helgen opp forsøket på å danne regjering. Mandag fikk sosialdemokratetens Stefan Löfven oppgaven med å prøve videre.

Lederen for Sveriges konservative parti, Moderaterne, ga i helgen opp forsøket på å danne regjering. Mandag fikk sosialdemokratetens Stefan Löfven oppgaven med å prøve videre. Derfor er det viktig: En måned etter valget i Sverige er det fortsatt i det blå hvem som skal styre landet de neste fire årene. Dette er høyst uvanlig i vårt naboland.

Hvordan oppsto regjeringskaoset?

9. september var det valg i Sverige. Ingen av de to vanlige regjeringsalternativene (de rødgrønne og de borgerlige) fikk flertall alene. Og ingen av dem vil samarbeide med det tredje største partiet, Sverigedemokraterna.

Lederen for Moderaterna, Ulf Kristersson, sa likevel at han ville danne regjering sammen med de andre borgerlige partiene (Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna).

Derfor ble den sittende statsministeren, Stefan Löfven, stemt ned i Riksdagen. Etter nesten to ukers forsøk kastet Ulf Kristersson inn håndkleet. Han lyktes ikke i å danne en regjering med nok støtte i Riksdagen.

Sverigedemokraterna har sagt at de må ha noe igjen for å støtte en borgerlig regjering. Men spesielt Centerpartiet og Liberalerna har sagt klart nei. Og Socialdemokraterna har sagt at de ikke vil støtte en borgerlig regjering.

Derfor går ikke regnestykket opp. En regjering er avhengig av å ikke få et flertall mot seg i Riksdagen.

Mandag ga lederen for Riksdagen (talmannen) Stefan Löfven i oppdrag å forsøke å danne regjering.

Hva skjer nå?

Stefan Löfven sa allerede valgnatten at han ønsker å få til et samarbeid på tvers av de gamle blokkene. Mandag gjentok han dette da han tok over oppdraget med å få til nye regjeringsforhandlinger.

Løfven ga uttrykk for at en løsning vil være vanskelig.

– Jeg skjønner dem som er utålmodige og vil ha en regjering nå. Men dette kommer til å kreve tid, ydmykhet og kompromisser av alle parter, sa han på en pressekonferanse i Stockholm og mer enn antydet at fristen på to uker muligens vil være for knapp.

Det er liten tvil om at han ønsker å få Centerpartiet og Liberalerna til å skifte side.

Men han er avhengig av at partiene tar en «Hareide», altså å gjøre slik KrF-leder Knut Arild Hareide foreslår her hjemme: Å skifte side.

Centerparti-leder Annie Löof sier også at hun vil ha samarbeid på tvers av blokkene. Hun mener det må omfatte både Moderaterna og Socialdemokraterna og at de fire borgerlige partiene må stå sammen om det. Hun vil fortsatt ha Ulf Kristersson som statsminister.

Men både Ulf Kristersson og Stefan Löfven mener at en samlingsregjering, altså der både høyrepartiet Moderaterna og Socialdemokraterna sitter, er forbeholdt kriser.

Talmann Andreas Norlén oppfordret mandag partiene til å gyve løs på «vanskelige samtaler» med hverandre. Hvis ikke får ikke Sverige ny regjering.

De største spenningsmomentene fremover:

Kan Moderaterna eller Socialdemokraterna støtte en regjering de ikke leder? Både Stefan Löfven og Ulf Kristersson ønsker å bli statsminister.

Vil Centerpartiet eller Liberalerna gå over til den rødgrønne blokken?

Vil Sverigedemokraterna holde fast på at de vil felle en regjering som ikke vil snakke med dem?

Når får Sverige en regjering? Stefan Löfven har fått to uker på seg til å prøve å danne regjering. Hvis han får et flertall mot seg i Riksdagen, gjenstår tre forsøk før det lyses ut nyvalg. Men det er ikke noen tidsfrist på hvor lang tid prosessen vil ta og hvor mange sonderinger de kan gjøre.