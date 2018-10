– Hallooo folkens! Valglokalene er åpne nå! Voting looks good on you!

Roberta Abdul-Salaam braser inn i den fullstappede frisørsalongen for å minne folk på at de må stemme. Det er lørdag formiddag i en forstad sør for Atlanta, og Abdul-Salaam er del av en nasjonal hærskare av aktivister fra begge partier som jobber for å få velgerne til urnene.