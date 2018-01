Torsdag ettermiddag skrev the Washington Post at Trumps advokater vil prøve å stoppe utgivelsen av boken «Fire and fury: Inside the Trump White House» , som de mener kan være ærekrenkende. Advokat Charles J. Harder har krevd at utgiveren av boken umiddelbart stanser videre publisering av boken eller innholdet i den. Advokaten har alt sendt et lignende brev til Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, som anklages for å bryte konfidensialitetsregler.

Boken kommer først ut neste tirsdag, men mye av innholdet er allerede lekket til blant annet The Guardian og The New Magazine.

Forfatter Michael Wolffs beskrivelser av livet i Det hvite hus setter presidenten og hans familie i et lite flatterende lys. Der tegnes blant annet et bilde av en mann som knapt leser, ei heller grunnloven, som er livredd for å bli forgiftet, og som aldri hadde trodd han skulle bli president.

Ifølge The Washington Post er forfatteren Wolff kjent for å smøre tykt på, og Det hvite hus har alt gått hardt ut mot boken og avvist deler av den.

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er en viktig kilde i boken og en av Trumps advokater har truet med å gå til rettslige skritt mot Bannon for hans indiskresjon.

– Da han (Steve Bannon) ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump.

Ifølge forfatteren baserer boken seg på mer enn 200 intervjuer. Wolff forteller at han satt på en sofa i korridorene i Det hvite hus i timevis for å snakke med dem som kom forbi. Men Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders hevder at Wolff bare snakket en gang med presidenten selv, og det varte bare noen minutter.

Her er noen av lekkasjene fra boken:

1. Påstander om forræderi.

Påstanden som har fått mest oppmerksomhet, er Bannons utfall mot Donald Trump jr., presidentens eldste sønn, og hans møte med russere i Trump Tower før valget. Dette karakteriserte Bannon som «landssvik», ifølge utdrag som er lekket til The Guardian.

Dette er foreløpig en av de mest alvorlige anklagene i boken. Men den inneholder også andre beskrivelser fra kulissene:

2. Uforberedt på valgseier.

Donald Trump skal ikke selv ha trodd at han kunne vinne presidentvalget. Han skal ha sett på nominasjonen som en seier i seg selv, og målet var, ifølge boken, ikke å vinne.

«Idet han tapte, ville Trump både være vanvittig godt kjent og Skurken Hillarys martyr. Hans datter Ivanka og svigersønn Jared ville være internasjonal kjendiser. Steve Bannon ville bli de facto leder for Tea party-bevegelsen. Kellyanne Conway ville bli en tv-stjerne. Melania Trump, som hadde blitt forsikret av mannen at han ikke ville bli president, kunne vende tilbake til tilbaketrukket lunsjing. Tap ville fungere for alle. Å tape ville være å vinne», heter det i et utdrag, ifølge Reuters.

3. Melania fortvilet

Da valgresultatene tikket inn ved 20-tiden valgnatten i 2016, og det ble klart at Trump faktisk kunne vinne, skal Don jr., Trumps eldste sønn, ha fortalt venner at faren så ut som om han hadde sett et spøkelse, og stemoren Melania skal ha vært oppløst i tårer, ikke fordi hun var lykkelig, men fortvilet.

I boken beskrives Trump som først omtåket og uforstående, deretter vettskremt, for så å gjennomgå en total forandring og mene at han fortjente og var fullkomment i stand til å bli USAs president, skriver CNN.

Melania Trumps pressetalskvinne Stephanie Grisham avviser beskrivelsen av førstedamen og skriver at boken må være ment for bokhandelhyllen for billig skjønnlitteratur. «Hun var overbevist om at han ville vinne og var glad for at han gjorde det», skriver hun.

4. Datteren vil bli president.

Trumps eldste datter Ivanka og mannen Jared Kushner jobber begge i Det hvite hus med svigerfaren. De skal ha sett på dette som en felles oppgave. Seg imellom skal de to ha inngått en avtale:

«Hvis muligheten åpner seg en gang i fremtiden, skal hun være den som prøver å bli president. Den første kvinnelige presidenten skulle ikke være Hillary Clinton, men Ivanka Trump, tenkte hun», melder Reuters.

5. Misfornøyd på innsettelsesdagen

Det ble mye diskusjon om hvor mange som faktisk stilte opp for å se Donald Trump bli innsatt som president 20. januar 2017. Trump selv skal, ifølge boken, ikke ha vært spesielt fornøyd med dagen. «Han var sint fordi A-kjendiser hadde droppet å komme, han var misfornøyd med innkvarteringen på Blair House (gjestehuset vis-à-vis Det hvite hus) og kranglet åpenbart med kona, som så ut til å være i ferd med å gråte».

Det skal forklare hvorfor han så sint ut, krummet ryggen, veivet med armene og snurpet munnen.

Trump har skapt mye støy, men han gjennomfører endringer som konservative har prøvd i tiår.

6. Manglet plan?

Da Trump overtok skal Katie Walsh, vise-stabssjef i Det hvite hus, ha spurt Trumps svigersønn Jared Kushner om hva den nye presidenten ville prioritere. «Bare gi meg tre ting som presidenten vil fokusere på», skal Walsh ha spurt.

Men svaret tok sin tid, og selv seks uker etter han overtok, skal Kushner ha sagt til Walsh «ja, vi bør nok ta den samtalen».

7. Problematiske penger

Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk betalt for å holde en tale for den russiske tv-stasjonen RT før valget. Han skal ha blitt fortalt av venner at det ikke var så lurt, men Flynn skal ha svart at det bare ville bli et problem om Trump vant. Senere fikk Flynn sparken for å ha løyet om kontakten med russerne.