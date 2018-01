Ifølge både The Wall Street Journal og The Washington Post står nå også Bannons posisjon som styreleder i Breitbart News i fare.

Etter at Bannon fikk sparken som Trumps spesialrådgiver i Det hvite hus, vendte han tilbake til det høyreorienterterte nettstedet han var med å bygge opp. Målet hans er å endre Det republikanske partiet ved å støtte ytterliggående kandidater som utfordrer eliten i partiet.

Men etter uttalelsene om sin gamle sjef er spørsmålet hvilken rolle Bannon kan spille fremover.

Mye skyldes den omstridte boken Fire and Fury: Inside the Trump White House av Michael Wolff, der Bannon er en viktig kilde. Donald Trump er rasende over boken og prøvde i går å stoppe den. Men i stedet blir utgivelsen fremskyndet til i dag, fredag.

Boken tegner et svært ufordelaktig bilde av Trumps hvite hus. Hans tidligere nære allierte, Steve Bannon, sparer ikke på kruttet. Blant annet betegner han et møte mellom Donald Trump jr. og russere høsten 2016 som forrædersk.

Boken hevder også at Trump ikke ventet – og ikke ønsket – å vinne valget, og at både Trump og hans kone ble satt ut da de forsto at seier likevel var mulig valgnatten.

Trump-familien er rasende på Bannon, og også andre av hans tidligere støttespillere er i ferd med å forlate ham.

Bannon comments in Trump book alienated some of his most important backers — including the family of the hedge fund magnate Robert Mercer — leaving Bannon confronting a dire fate for a publicity-hungry provocateur: political irrelevance @kenvogel @jmartNYT https://t.co/h4UCNmrBlr — Peter Baker (@peterbakernyt) January 5, 2018

I en årrekke har den styrtrike Mercer-familien støttet Bannons prosjekt. Men i en sjelden uttalelse til The Washington Post sier Rebekah Mercer at «min familie og jeg har ikke kommunisert med Steve Bannon på mange måneder, og har ikke gitt noen støtte til hans politiske agenda. Vi støtter heller ikke hans nylige handlinger og uttalelser».

Forholdet mellom Mercer og Bannon skal ha blitt dårligere de siste månedene, og hun skal heller ikke ha støttet Bannons forsøk på å få den kontroversielle Alabama-politikeren Roy Moore valgt som senator.

Mercer skal ha blitt sjokkert over uttalelsene til Bannon i den nye boken, og skal ha ringt til Det hvite hus for å forsikre om at de støtter Trump.

Les også: Trump omgjør flere tiår med naturvern. Vil åpne gigantiske områder for oljeutvinning.

«Meg eller Steve»

Bannon regnes som en lederskikkelse for alt-right-bevegelsen og som en av pådriverne bak Trumps innreiseforbud for personer fra seks hovedsakelig muslimske land.

Bannon ledet presidentens valgkampanje de siste månedene før valgnatten og satt i Trumps nasjonale sikkerhetsråd da eiendomsmogulen og realitystjernen overtok makten i USA. I egenskapen av sjefstrateg for presidenten ble han regnet som en svært innflytelsesrik person. I satireprogrammer ble han beskrevet som den egentlige presidenten.

Etter at han forlot Det hvite hus i august i fjor, har han vendt tilbake til Breitbart og bruker sin energi på å støtte republikanske kandidater som kan snu opp ned på Det republikanske partiet og støtte hans agenda.

Nå forlater flere av Bannons tidligere støttespillere ham. En person nær Trump som Wall Street Journal har snakket med, sier at presidenten nå mener folk må velge: «Det er meg eller Steve.»

Også kandidater og politiske aktivistgrupper som Bannon har støttet eller mottatt støtte fra, som for eksempel Arizona-kandidaten Kelli Ward, har begynt å markere avstand.

Richard Drew, AP

Taus Bannon

Spørsmålet er hvilken rolle Bannon vil kunne spille fremover dersom han både mister støtten fra Trump og fra viktige økonomiske støttespillere.

– I går var han en nøkkelspiller, i dag er jeg ikke så sikker lenger, sier kongressrepresentant Steve King til The Washington Post. Han regnes selv som en sterk innvandringsmotstander.

– Jeg må se hvordan dette utvikler seg de nærmeste dagene og om han (Bannon) trekker tilbake noe av dette. Hvordan han takler dette, vil avgjøre hans rolle, sier King.

Bannon selv har sagt lite de siste dagene, bortsett fra uttalelser i et radioprogram onsdag kveld om at presidenten er en stor politiker.