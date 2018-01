Trump talte til eliten han slaktet i valgkampen

– Du kan ikke se for deg hvor mye vi ser frem til talen din, sa Klaus Schwab, forumets grunnlegger og styreformann, til lett humring i salen.

Han sa videre at Trumps politikk var blitt gjenstand for misforståelser og feiltolkning, noe som førte til buing fra flere.

Så ga han ordet til presidenten, som brukte sin 16 minutter lange tale til å selge USA.

– Det siste året har vi gjort ekstraordinære fremskritt. Etter år med stagnasjon opplever USA igjen sterk vekst, sa Trump

Han skrøt også av aksjemarkedets sterke oppgang og den lave arbeidsledigheten.

– USA er åpent for business og er konkurransedyktig igjen. Nå er den perfekte tiden for å bringe ditt selskap til USA, sa Trump.

Han la også vekt på sin Amerika først-politikk.

– Som president i USA, vil jeg alltid sette mitt land først, slik andre ledere bør sette sitt land foran også.

Trump skrøt også av sin kamp mot terror.

– Koalisjonen har tatt tilbake nesten hundre prosent av området holdt av IS i Syria og Irak.

Mens forskjellen mellom fattig og rik skyter i været i USA, klarer Europa å holde igjen. Forskere frykter det blir umulig i fremtiden.

Tatt imot som stjerne

Trump fikk ellers så blaserte forumsdeltagere til å oppføre seg mer som tenåringer på en Justin Bieber-konsert da han ankom Davos torsdag ettermiddag.

Folk klumpet seg sammen langs sperrebånd, i trange ganger og hang over rekkverket i et stort atrium for å få et glimt – og et bilde – av presidenten.

Normalt kan statsledere gå mer eller mindre uforstyrret rundt i gangene på kongressenteret. Det hadde presidenten fått med seg.

– Vi trakk en enorm menneskemengde. Dette har de aldri sett før i Davos, sa Trump til reportere fredag morgen.

Michael Probst / TT / NTB scanpix

Trump er den første amerikanske presidenten til å delta på forumet siden Bill Clinton i 2000.

Han har blant annet møtt den israelske og den britiske statsministeren, og han har avholdt en middag med konsernsjefer for internasjonale selskaper der den norske Statoil-sjefen var invitert.

Boikotter Trump

Før talen var det en spent stemning i Davos knyttet til hva presidenten ville si. Hans Amerika først-politikk bryter med forumets sentrale verdier. Trump har tatt USA ut av Paris-avtalen, satt spørsmålstegn ved NATO-samarbeidet og truer med å trekke USA ut av NAFTA.

Etter at han omtalte flere land som «shitholes», har enkelte afrikanske ledere bestemt seg for å boikotte talen, ifølge Swissinfo.

Børsfesten har vart i ni år: – Kommer det en ny finanskrise nå, har vi ikke engang en plan A

Advarte mot proteksjonisme

En rekke stats- og regjeringssjefer har holdt taler tidligere i uken. Blant dem er Indias leder Narendra Modi, Tysklands Angela Merkel, Canadas Justin Trudeau og Frankrikes Emmanuel Macron.

Alle brukte talene sine til å advare mot proteksjonisme, populisme og klimaendringer, uten å nevne Trump eller USA ved navn.

– Å isolere seg er ikke svaret. Svaret må ligge i å forstå og akseptere endringer og i å skape en våken og fleksibel politikk tilpasset tidene vi lever i, sa Indias statsminister Narendra Modi.