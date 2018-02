Alle toppene som har tatt i Russland-etterforskningen, er blitt angrepet av Trump

De siste ukene har en svært polarisert debatt preget amerikansk politikk:

På den ene siden mener demokratene at Trump og Republikanerne forsøker å hindre Russland-etterforskningen ved å angripe spesialetterforsker Robert Mueller, det føderale politiet FBI og andre som har viktige roller i etterforskningen.

På den andre siden påstår en rekke av Trumps allierte at FBI og USAs justisdepartement står i ledtog i en sammensvergelse mot presidenten.

De siste dagene har slagene stått om et omstridt notat som er ført i pennen av republikanere i Representantenes hus. De påstår det beviser maktmisbruk mot Trump-kampanjen.

Demokratene sier at notatet er ment for avlede oppmerksomheten, undergrave rettsstaten og kanskje sparke de to siste av de ansvarlige for Russland-etterforskningen:

Sally Yates

Kevin Lamarque / Reuters / NTB scanpix

Fungerende justisminister Sally Yates var den første av dem som hadde ansvaret for Russland-etterforskningen, som mistet jobben. I begrunnelsen for å si opp Yates, som uansett bare var midlertidig i stillingen, het det at hun fikk sparken fordi hun ikke ville forsvare Trumps innreiseforbud for folk fra en rekke muslimske land.

Men nesten samtidig hadde Yates advart Det hvite hus om at sikkerhetsrådgiver Mike Flynn hadde løyet til FBI om sin kontakt med russere i etterkant av Trumps valgseier. Den løgnen førte til at Flynn ble tiltalt. Nå samarbeider han med Russland-etterforskerne.

James Comey

Joshua Roberts / Reuters / NTB scanpix

James Comey hadde vært FBI-sjef siden 2013, men fikk overraskende sparken i mai. På det tidspunktet var Russland-etterforskningen underlagt FBI-sjefen.

I ukene som ledet opp til sparkingen, hadde Trump spurt om Comey lovet å være lojal mot presidenten. Etter å ha sparket Comey innrømmet Trump at han hadde tenkt på blant annet Russland-saken da beslutningen ble tatt.

Nå er sparkingen av Comey en del av Muellers etterforskning av hvorvidt Trump eller noen rundt ham, har forsøkt å hindre rettens gang ved å blande seg inn i etterforskningen.

Andrew McCabe

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Forrige uke ble det kjent at Andrew McCabe slutter som nestsjef i FBI.

FBI-veteranen hadde en viktig rolle i både etterforskningen av e-postskandalen rundt Hillary Clinton og senere Russland-etterforskningen.

Flere profilerte, konservative kommentatorer, som Fox News’ Sean Hannity, mener McCabe er en del av det han kaller «den dype statens» komplott mot presidenten. Presidentene har også selv angrepet McCabe ved en rekke anledninger.

Før McCabe fikk det midlertidige ansvaret, spurte Trump ham hva han stemte under valget, bekrefter anonyme kilder i Det hvite hus overfor The New York Times.

Rod Rosenstein

Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB scanpix

Umiddelbart etter at Comey fikk sparken, utnevnte Trumps visejustisminister Rod Rosenstein Mueller til spesialetterforsker for å lede Russland-etterforskningen.

Rosenstein fikk hard kritikk fra demokratisk hold etter at han var involvert i selve sparkingen av Comey.

Men vinden har snudd, og Rosenstein får nå hard kritikk fra Trump og hans allierte, særlig i striden rundt det republikanske notatet, skriver The New York Times.

Notatet viser nemlig at Rosenstein godkjente en søknad om å videreføre overvåkingen av en person som hadde vært tilknyttet Trump-kampanjen, ifølge avisens kilder. Det betyr at Rosenstein er en del av sammensvergelsen mot Trump, mener Rosensteins kritikere.

Nå spekuleres det i om hele notatet, som FBI mener er ensidig og gir et forvrengt bilde, skal berede grunnen for å sparke Rosenstein og erstatte ham med noen som er mer villig til å stenge ned eller undergrave Muellers etterforskning.

Robert Mueller

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Ifølge flere medier var det nære på at Mueller fikk sparken i fjor sommer. Siden har angrepene mot spesialetterforskeren blitt mer intensive.

Mueller selv har havnet under konstant bombardement fra både Trump og hans allierte, som påstår at etterforskning har politisk slagside og er en «heksejakt».

Mueller har vært medlem av det republikanske partiet og jobbet som statsadvokat og hadde høytstående stillinger i Justisdepartementet i en årrekke.

I 2001 utnevnte daværende president George W. Bush ham til FBI-sjef. Siden Barack Obama ba ham fortsette da åremålet gikk ut, var han den lengstsittende sjefen i FBI etter J. Edgar Hoover da han gikk av i 2013.