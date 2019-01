Store flyforsinkelser i USA som følge av «shutdown»

Det amerikanske luftfartstilsynet har utsatt flere flyvninger fra flyplassen LaGuardia i New York, den internasjonale lufthavnen i Philadelphia, og Newark Liberty International Airport i New Jersey som følge av mangel på flygeledere, melder CNN på Twitter.

I New York vil innkommende fly bli forsinket med gjennomsnittlig 41 minutter.

Meldingen fra luftfartstilsynet kom dagen etter at administrasjonen på flyplassen advarte mot at belastningen av den delvise stengningen av den amerikanske staten presset systemene deres «til bristepunktet», skriver Airlive.

President Donald Trump har krevd 5,7 milliarder dollar for å finansiere grensemuren mot Mexico, men Demokratene i Kongressen nekter å gå med på å legge dette inn i budsjettet. Uenigheten har ført til at ni departementer har vært delvis stengt i en såkalt shutdown siden 22.desember.

Budsjettkonflikten påvirker over 800.000 statsansatte, som enten er permittert eller må jobbe uten lønn. Et av de ni påvirkede departementene er The Federal Aviation Administration – det amerikanske luftfartstilsynet.

Leder for fagforeningen til luftfartstilsynets flygeledere (NATCA), Trish Gilbert, mener problemene på de tre flyplassene er et direkte resultat av shutdown-situasjonen, skriver CNN.