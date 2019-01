Russisk parlamentsmedlem skal ha hyret leiemordere. Da politiet arresterte ham i Dumaen, kunne han plutselig ikke russisk.

Arrestasjonen var som hentet fra en politisk thriller på TV. Onsdag kveld var det plenumsmøte i Føderasjonsrådet, overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. Til stede var både Riksadvokaten, Jurij Tsjaika, og sjefen for Den føderale etterforskningskomiteen, Aleksandr Bastrykin.

Representanten Arasjukov skjønte at noe var i gjære, og han forsøkte å rømme via en trapp opp til galleriet. Dørene ble stengt, og 32-åringen fikk skarp beskjed om å sette seg. Deretter vedtok et stort flertall av representantene å frata Arasjukov hans parlamentariske immunitet.

Ble lagt i jern

Politiet la ham i jern, men Arasjukov hevdet at han plutselig ikke kunne russisk godt nok og derfor trengte en tolk. Russisk TV viste en smilende parlamentariker som ble ført bort i håndjern.

Like etter ble han varetektsfengslet i tre måneder siktet for å ha bestilt drapet på to personer, deltatt i underslag av flere milliarder kroner fra det statlige selskapet Gazprom, ha truet vitner til taushet og å ha opprettet en kriminell bande. Han erklærte seg ikke skyldig.

Milliarder i underslag

Samme dag ble faren, Raul Arasjukov (59), arrestert i St. Petersburg. Far og sønn er fra republikken Karatsjajevo-Tsjerkessia i Kaukasus. Ifølge russiske medier kalles faren for «gasskongen». Han har hatt flere toppjobber i Gazprom i regionen, og han skal være én av Kaukasus’ mektigste og rikeste personer. 59-åringen er siktet for å ha underslått gass for 3,75 milliarder kroner fra Gazprom.

Rauf Arasjukov ble innvalgt med 98,5 prosent av stemmene fra republikken Karatsjajevo-Tsjerkessia til Føderasjonsrådet i 2016, og han er den yngste representanten.

Toppjobb som 16-åring

Allerede som 16-åring skal han fått en toppjobb i Gazprom i republikken – samme stedet faren jobbet – og to år senere gikk han inn i politikken der han umiddelbart fikk viktige posisjoner. Blant annet var han arbeidsminister for hele republikken i en alder av 22 år, skriver Gazeta.

Mer enn 200 politimenn skal ha deltatt i etterforskningen, og onsdag gjennomførte de koordinerte raid i åtte byer, ifølge Vedomosti.

Arasjukov er siktet for å ha bestilt drapene på den lokale aktivisten og ungdomslederen Aslan Sjukov og republikkpresidentens rådgiver, Fral Sjebzukhov, i 2010.

Rydde opp i Kaukasus?

Russiske kommentatorer tror at arrestasjonene er et forsøk på å rydde opp i gassleveransene til republikkene i Kaukasus. Hver av republikkene har en gjeld på flere milliarder kroner fordi mange innbyggere ikke betaler gassregningene.

Eksperter mener at det er korrupte politikere, embetsmenn og forretningsfolk som putter disse pengene i sin egen lomme. Forrige måned ble en rekke personer arrestert i Dagestan for å ha underslått penger fra Gazprom.

– Arrestasjonen av parlamentarikeren kan ses på som et første signal til de regionale elitene, og at dette er en del av kampen mot korrupsjonen, sa sjefredaktør for avisen Kavkazskij Uzel, Grigorij Sjvedov, til TV-kanalen Dozjd.

Lenge har det pågått en ordkrig mellom sentrale politikere i Moskva og Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov. Tsjetsjenia har også en gigantisk gjeld til Gazprom for ubetalte regninger. Kadyrov har motsatt seg kraftig at tsjetsjenerne skal betale noe.

Arrestasjonen av Arasjukov og faren kan bety at føderale myndigheter nå er villige til å sette hardt mot hardt, og at dette er starten på en opprydning i gassindustrien i Kaukasus, fremholder kommentatoren Mikhail Sjevtsjuk i tidsskriftet Republic.

