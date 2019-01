Den oppsiktsvekkende flukten fant sted ved 8.30-tiden mandag morgen idet mannen ble hentet ut fra varebilen som hadde fraktet ham fra fengselet i Beziers til rettslokalet i Tarascon.

– Vaktene hadde forlatt varebilen for å ringe på dørklokken på rettsbygningen da væpnede menn kastet seg over dem, sier Nicolas Burtz, en fagforeningsrepresentant for fangevokterne.

En kvinnelig fengselsansatt som motsatte seg å gi slipp på mannen, ble slått, men ingen ble rammet av skuddene.

De tre væpnede mennene skjøt hull på varebilens dekk før de stakk av med mannen, opplyser justisdepartementet.

– Det var svært voldelig. Det er veldig lenge siden vi har sett en varebil bli angrepet med automatvåpen. Det var virkelig sjokkerende for vaktene, som reagerte på en bra måte, sier en talsperson for fransk fengselsvesen.

Vaktene brukte ikke våpen under hendelsen.

Rømlingen er 27 år gammel og har vært varetektsfengslet siden september 2017 i påvente av at rettssaken skal starte. Han er siktet for grovt ran og skulle møte til dommeravhør i rettsbygningen, melder radiostasjonen France Bleu.

Han har tidligere forsøkt å rømme fra fengsel, ifølge Karim Terki, en annen fagforeningsrepresentant.

– Myndighetene er svært naive. Han spilte snill i flere måneder for å kunne forsøke å stikke av igjen, sier Terki.