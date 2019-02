Avstemningen fulgte stort sett partilinjene i Senatet. De fleste republikanerne stemte for Barr, mens flertallet av demokratene stemte imot ham.

Barr tar over etter Jeff Sessions, som fikk sparken av Trump i fjor. Matt Whitaker har vært fungerende justisminister siden Sessions gikk av. Barr var også justisminister under president George H.W. Bush fra 1991 til 1993.

Barr får en nøkkelrolle når det gjelder spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av antatt russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016.

Demokratene har vært skeptisk til Barr og bedt ham tydeligere forplikte seg til å publisere Muellers endelige rapport i sin helhet når den foreligger.

Han sa i en høring i Senatet i forrige måned at han vil publisere så mye av rapporten som kan i henhold til loven.

I fjor skrev Barr et notat til justisdepartementet der han kritiserte deler av Muellers etterforskning. Men han gjentok likevel i høringen i forrige måned at det er viktig at Mueller får fullføre jobben.

Mueller forsøker å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke valgkampen i 2016. Trump kaller etterforskningen en heksejakt, men Barr har gjort det klart at han ikke mener dette er en riktig beskrivelse.