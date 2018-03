Fem spørsmål og svar om valget i Italia

1. Hvem vant?

Femstjernersbevegelsen, et parti startet av komikeren Beppe Grillo, fikk flest stemmer. Det euroskeptiske partiet har aldri sittet i regjering, og ingen vet om de kan tenke seg å regjere med andre.

Den andre store vinneren er partiet Lega. Under Matteo Salvinis ledelse har de droppet ordet «nord» i Lega Nord og mangedoblet oppslutningen (fra 4 prosent i 2013 til 18 prosent nå). Salvini har hatt en svært innvandringskritisk retorikk i valgkampen og er også kritisk til EU.

– Den spektakulære fremgangen og førsteplassen i koalisjonen for Lega av vår alliert og venn Matteo Salivni er en ny del av oppvåkningen til folkene! Varme gratulasjoner, skriver Nasjonal Fronts Marine Le Pen i en twittermelding mandag morgen.

– Resultatet er et klart nederlag for regjeringspartiet og en klar beskjed fra velgerne om at de vil ha forandring. Og utbredelsen til populistpartiene ble mye større enn ventet, sier Pietro Castelli Gattinaria, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

2. Hvem vil danne regjering?

Siden ingen av fløyene har flertall alene, ligger det an til lange forhandlinger for å få stablet på plass en ny regjering.

Sentrum-høyre-koalisjonen ser ut til å få mest stemmer og er et mulig regjerings-scenario. Den består av Silvio Berlusconis parti Forza Italia, Lega, det nasjonalistiske Italias brødre og et mindre sentrumsorientert parti. Siden Lega overraskende er blitt størst av disse, vil partiet trolig kreve statsministeren. Dette vil trolig bli en bitter pille å svelge for Berlusconi.

3. Hvilke andre scenarioer er der?

Siden Femstjernersbevegelsen ble største parti, er det spenning knyttet til hva de vil gjøre med det gode valgresultatet. De har tidligere utelukket samarbeid med Lega, men sammen har de to partiene flertall. Det vil i så fall bli en svært EU-kritisk regjering i et land som tradisjonelt har vært EU-vennlig. Dette blir sett på som et skrekkscenario for EU.

Det sosialdemokratiske regjeringspartiet PD med tidligere statsminister Matteo Renzi kan danne en storkoalisjon med Berlusconis Forza Italia, slik sosialdemokratene og de konservative har gjort i Tyskland. Men selv ikke da vil de ha flertall alene.

Hvis ingen klarer å stable på plass et flertall, kan sittende statsminister Paolo Gentiloni bli bedt om å bli sittende og det kan bli nyvalg.

Avisen La Stampa oppsummerte valgresultatet i mandagsavisen: «Seier til Di Maio, Italia uregjerlig.»

– Mens de ble slått andre steder i Europa, så vant populismen her. Enten så blir det de som styrer, eller de vil blokkere systemet, skriver kommentatoren Marcellom Sorgi.

4. Hva betyr valgresultatet for omverden?

Italia har levd med stagnasjon, høy arbeidsledighet og hjerneflukt i en årrekke. Politisk ustabilitet vil gjøre det vanskelig å gjøre noe med dette.

Valgresultatet blir også sett på som dårlig nytt for EU. Både Femstjernersbevegelsen og Lega er EU-kritiske. Claudio Borghi i Lega sier til Sky at valgresultatet sende en klar beskjed til Brussel, melder nyhetsbyrået AP.

En regjering utgått av Femstjernesbevegelsen eller Lega kan gjøre det vanskelig for Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel å få gjennom politikk som innebærer dypere integrasjon i EU.

5. Hva skjer nå?

President Sergio Mattarelli vil trolig spille en nøkkelrolle. Han skal spille en nøytral rolle og har oppgaven med å få stablet på bena en regjering. Det er ventet at dette kan ta flere uker.

– Han vil nok bruke uker og kanskje måneder på dette. Det er ikke sikkert det blir et av de vanlige fjesene som blir utpekt som statsminister. Akkurat nå er ingenting sikkert om hvem som vil sitte i regjeringen, sier forsker Pietro Castelli Gattinara.

