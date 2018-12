– Skandale! Patetisk feighet! En statsminister uten autoritet. Hun vanærer vårt politiske system!

Kritikken og fyordene haglet fra opposisjonen da Storbritannias statsminister mandag ettermiddag – i ellevte time – valgte å komme til Underhuset for å meddele at hun ikke så noen annen utvei enn å utsette tirsdagens planlagte brexit-avstemning.

Nå reiser hun tilbake til Brussel i et aller siste forsøk på å få EU-lederne til å innse at de må gi henne noen flere innrømmelser.

– Jeg kan ikke se at dette er noe mer enn et desperat forsøk på å kjøpe seg tid. EU har trolig svært lite å komme med.

Det sier førstelektor i engelsk ved Universitet i Agder, Jan Erik Mustad.

– Jeg ville ha tapt avstemningen

Dylan Martiniez/ Reuters/ NTB scanpix

Theresa May innrømmet da også helt åpenlyst at hun ville tapt tirsdagens avstemning.

– Det er bred støtte for mange av avtalens nøkkelaspekter, men det én sak – grensen mot Irland – hvor det fortsatt hersker bred og dyp bekymring. Om vi hadde holdt voteringen som planlagt tirsdag, ville avtalen blitt nedstemt, sa Theresa May.

Denne innrømmelsen ble møtt av latter og hånlige tilrop fra opposisjonen på de grønne benkene i Underhuset.

Theresa May hadde heller ingenting nytt å meddele parlamentsmedlemmene. Hun holdt fast på nøyaktig det samme budskapet hun har gjentatt til det kjedsommelige i to år: Det finnes ingen alternativer. Det er hennes brexit eller ingen avtale.

Nederlaget har vært klart lenge

Russell Cheyne/ Reuters/ NTB scanpix

Meldingen fra London førte til voldsomme reaksjoner i Skottland, hvor motstanden mot brexit er stor.

«Så er det bekreftet: Patetisk feighet fra statsministeren. Nok en gang blir Torienes interesser prioritert høyere enn alt annen. Dette kan ikke fortsette», skriver førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter.

Det har i flere dager vært spekulert i om May ville utsette avstemningen, etter at det er blitt klart at hun ville komme til å tape den. Over 100 av hennes egne partifeller har sagt at de vil stemme mot, sammen med blant andre representantene fra Labour, Liberaldemokratene, det skotske nasjonalistpartiet SNP og regjeringens nordirske støtteparti DUP.

Sorry, vi har ikke mer å gi

Olivier Hoslet/ AP/ NTB scanpix

«Reis tilbake til Brussel. Bank i bordet. Krev en bedre avtale. Det er det eneste som kan redde deg på hjemmebane nå.» Det var marsjordenen fra en rekke konservative partitopper i helgen.

Det rådet har altså Theresa May ha lyttet til.

Gjennom helgen skal hun ha vært i telefonsamtaler med både EU-president Donald Tusk, EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker og Tysklands Angela Merkel.

Men ingen av disse har i ettertid gitt uttrykk for at det venter en ny tilbudsmeny på May i Brussel. Snarere tvert om.

Mandag avviste EU-kommisjonen at det kan bli aktuelt med reforhandling av brexitavtalen som er forhandlet frem med Storbritannia.

– Denne avtalen er den beste og den eneste som er mulig. Vi vil ikke reforhandle, sier EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva mandag formiddag.

Torsdag og fredag skal EU ha nytt ordinært toppmøte i Brussel. Det skulle i utgangspunktet handle om helt andre ting enn brexit. Men nå ser det igjen ut til at brexit havner på dagsordenen.

– Desperat forsøk på å kjøpe seg mer tid

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norske EU-eksperter er samstemte i at denne utsettelsen trolig ikke vil endre noen ting på hjemmebane.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Kristin Haugevik tror utsettelsen kan bety to ting:

– Det kan bety at Theresa May anser sannsynligheten for å få avtalen gjennom som så liten at hun kjøper seg mer tid. Det kan og bety at hun har et håp om at en utsettelse vil få noen til å snu og stemme for avtalen.

EU har signalisert at dette er den beste avtalen Storbritannia kan få. Den er ferdigforhandlet, punktum.

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad er enig:

– Det er en symbolsk utsettelse, et spill for galleriet og et desperat forsøk på å kjøpe seg tid.

– Skyver problemene foran seg

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Den umiddelbare analysen er at hun trykker på pauseknappen i siste liten for å avverge et veldig nederlag, sier førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg.

– Er det så enkelt at hun skyver problemene foran seg?

– Det er vanskelig å forstå hva slags signaler om løsning rundt neste sving som skulle ligge til grunn. Det er mulig hun har fått tegn fra EU om at de kan gjøre endringer i avtalen, men de har vært svært opptatt av ryddighet og formaliteter så det er rart hvis de skal gå tilbake på det nå.

Han mener Theresa Mays autoritet nå er veldig svekket.

– En leder som foreløpig er villig til å ta mange sidesteg og steg bakover for å få til en avtale til slutt, sier Bratberg og legger til.

– Det kan og tolkes som ukuelig standhaftighet, men med betydelig tap av ansikt underveis.