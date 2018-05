Nok en indisk tenåring voldtatt og satt fyr på

Begge hendelsene fant sted i den østlige delstaten Jharkhand fredag. Den 16 år gamle jenta døde, mens 17-åringen ifølge politiet kan overleve.

– Jenta har fått førstegrads forbrenning over 70 prosent av kroppen. Det er en sjanse for at hun overlever, sier politisjef Shailendra Barnwal i Pakur-distriktet.

Videre opplyser han at en 19 år gammel mann som bodde i samme nabolag som 17-åringen, er pågrepet.

– Han helte parafin på jenta og satt fyr på henne, sier Barnwal.

Samtidig opplyser politiet at de tror de har pågrepet hovedmannen bak drapet på 16-åringen i distriktet Chatra samme dag. Ytterligere 14 menn er pågrepet i denne saken.