De to aldrende statsledere overlevde den arabiske våren. Nå står de overfor en helt ny utfordring.

I Sudan har demonstrasjonene mot landets styre vart i tre måneder. President Omar al-Bashir har erklært unntakstilstand og oppløst regjeringen for å ta grep etter protestene.

I Algerie har landets president gjennom 20 år, Abdelaziz Bouteflika (82), knapt vist seg på flere år. Likevel vil han stille til gjenvalg i april. Det skjer samtidig som ungdommer har protestert i gatene i flere uker. I helgen ble det gjort et forsøk på å roe ned gemyttene: Bouteflikas talsmann sa at landets president ville gi fra seg makten om et år dersom han ble gjenvalgt.