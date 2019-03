49 mennesker er drept og 48 er skadet etter skyting i to moskeer på New Zealand.

Tre menn og en kvinne ble pågrepet i forbindelse med skytingen. Foreløpig er én av dem siktet for drap. BBC skriver at en av de fire nå er blitt løslatt, og at politiet nå jobber med å finne ut av om de to siste er innblandet.

Australsk statsborger identifisert

Politiet har ennå ikke gått ut med navnet på gjerningspersonene. Men vitner har identifisert mannen som Brenton Tarrant. Han har publisert et manifest på internett der han hevder å ha vært i kontakt med Anders Behring Breivik.

Aftenposten har tilgang til en fullstendig versjon av det såkalte manifestet. Der beskriver gjerningspersonen seg som en vanlig mann oppvokst i en helt vanlig familie.

Mesteparten av teksten handler om at han mener Europa er truet av innvandring.

– Veldig likt Breivik

Terrorforsker Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo sier at teksten ved første øyekast minner mye om det terrordømte Anders Behring Breivik forfektet.

– Det er veldig mye av det samme tankegodset og mye av den samme måten å argumentere på og å legitimere vold på. Han er tydelig inspirert av de samme ideene som høyreekstreme støtter opp under, sier Bjørgo.

– Det som er et paradoks, er at dette fremstår som et speilbilde av den islamistiske ideologien, sier Bjørgo.

Han peker på at både muslimske ekstremister og høyreekstremisten i manifestet mener deres verden er truet av «de andre», enten det er Vesten eller innvandring.

– Begge ser på det som en slags sivilisasjonskrig, sier Bjørgo.

– Narsissistisk og grandiost selvbilde

Også den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp ser klare paralleller til Breivik. Men han sier manifestet samtidig fremstår svært usammenhengende.

– Det er et veldig sprikende manifest. Han uttrykker at han er både høyreekstremist og etnonasjonalist, fascist, kommunist og anarkist. Det vitner om en veldig forvirring rundt egen identitet, sier Ranstorp til Aftenposten.

– Han bringer inn alle mulige debatter, fra våpendebatten i USA, til NATO og Tyrkia, og ledere som tillater innvandring. Han er helt enkelt «all over the place», sier Ranstorp, og legger til:

– Gjerningsmannen har et tydelig narsissistisk og grandiost selvbilde.

Ranstorp sier teksten vitner om at gjerningspersonen ble provosert av det han så da han reiste i Europa. Særlig drapet på 11-årige Ebba Åkerlund under terrorangrepet i Stockholm i 2017 later til å ha trigget ham.

– Dette ligner europeisk høyreekstremisme – et miljø som også finnes i Australia. Jeg tror vi kommer til å se en debatt nå om sikkerheten i moskeene, og om hvorvidt vi tar disse miljøene like alvorlig som vi tar islamisme.

– Postmoderne cocktail av fascisme

Sjefredaktør Daniel Poohl i det antifascistiske magasinet Expo, som følger høyreekstreme og nynazistiske miljøer tett, advarer mot å grave seg for mye ned i det såkalte manifestet for å se etter enkeltheter.

– Da mister vi det store bildet, som er at høyreekstrem terror er et pågående eksisterende fenomen.

– Når det skjer jihadistiske terrorangrep, så blir vi rystet over det og ser at det er problemer vi har fått. Ved høyreekstrem terror prøver vi å bryte det ned til isolerte fenomener, fortsetter han.

I likhet med Bjørgo og Ranstorp ser han store likhetstrekk mellom det som har skjedd i New Zealand og ugjerningen i Norge 22. juli 2011.

– I det store og det hele er det akkurat det samme. Akkurat som med Anders Behring Breivik har vi å gjøre med en postmoderne cocktail av fascistiske påvirkninger, sier Poohl.

Poohl sier at det er vanskelig å tallsifre hvor mange som sympatiserer med den norske høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik.

– Det finnes sympatisører. Det er et eksisterende subkulturelt fenomen.

– Men som i alle terrorhandlinger kreves det ikke bare vilje, men også evne, tilgang til våpen, og kapasitet til å gjennomføre slike uhyggelige massakrer. Det er veldig få som har det i seg. Men det trengs bare én person for å gjøre stor skade.

Breiviks advokat: – Lite sannsynlig

I manifestet hevder Tarrant å ha vært i kontakt med Anders Behring Breivik, og at Breivik ga ham sin velsignelse for angrepet. Men Breivik er underlagt streng brevkontroll som har som formål å hindre slik kontakt.

– Det fremstår som helt usannsynlig at han har kommunisert med gjerningsmannen, slik han fremstiller det. Breivik har i realiteten vært avskåret fra omverdenen, sier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til Aftenposten.

Jobbet som personlig trener

Tarrant er blitt identifisert som en australsk statsborger, og han hevder han er 28 år.

Australias statsminister Scott Morrison karakteriserer ham som en «ekstremistisk, høyrevridd, voldelig terrorist».

Radio New Zealand har vært i kontakt med en kvinne som sier Tarrant jobbet for henne på et treningsstudio i byen Grafton i den australske delstaten New South Wales. Der var han personlig trener.

Kvinnen har identifisert mannen i videoene som ble spredt i sosiale medier som Brenton Tarrant.

Hun oppgir at det er syv år siden Tarrant jobbet for henne, og sier hun ikke oppfattet at han hadde ekstremistiske eller rasistiske holdninger på den tiden.

Da han sluttet i jobben skal han ha uttrykt et ønske om å reise. Et bilde av Tarrant som sirkulerer i australske medier, skal angivelig vise ham i Nord-Korea.