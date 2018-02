FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt resolusjon om våpenhvile i Syria

Resolusjonen ble vedtatt med støtte fra Russland, etter hektiske forhandlinger helt frem til avstemmingen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Under våpenhvilen er det meningen at organisasjoner skal kunne levere nødhjelp, og sårede skal kunne evakueres ut.

Syriske myndigheter, som den siste uken har gjennomført flere bombetokt i Øst-Ghouta, skal noe motvillig ha gått med på våpenhvilen. Det melder Reuters, som oppgir den amerikanske FN-ambassadøren som kilde.

Resolusjonen ble lagt frem av Sverige og Kuwait. Flere ganger de siste dagene er avstemningen blitt utsatt.

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet.

Hjelpeorganisasjoner har sammenlignet situasjonen i Øst-Ghouta med den i Aleppo i 2016. Se de sterke bildene fra krigssonene i denne billedserien.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog, sa under debatten at FNs lastebiler står klar til å kjøre inn i Øst-Ghouta med humanitær hjelp, og for å evakuere syke og sårede.

Eduardo Munoz / Reuters / NTB scanpix

Humanitær katastrofe

Øst-Ghouta er et tett befolket jordbruks- og forstadsområde like utenfor Damaskus. Det er det siste område i nærheten av den syriske hovedstaden som fortsatt er kontrollert av opprørere.

Minst 500 sivile er drept den siste uken, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant dem er det flere enn 120 barn.

Raketter, artilleri, luftangrep og tønnebomber er blitt brukt i den kraftig opptrapping av bombardementet av området, som startet forrige helg. Bombardementet er blant de dødeligste i den nå åtte år lange borgerkrigen i Syria, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Bassam Khabieh / Reuters / NTB scanpix

Øst-Ghouta har 400.000 innbyggere og har vært beleiret av regjeringsstyrker siden 2013.

Forholdene i Øst-Ghouta bekymret nødhjelpsorganisasjoner allerede før det siste bombardementet startet. Det mangler både mat, medisiner og andre grunnleggende forsyninger i området.