Få oversikt: Dette er spionsaken i Moskva

Berg ble pågrepet utenfor Hotel Metropol i Moskva på kvelden 5. desember 2017. Da hadde han med seg 3000 euro i kontanter og to konvolutter. Han reiste alene, og hadde returbillett 6. desember.

Den russiske etterretningstjenesten FSB mener Berg var i Moskva på oppdrag for norsk etterretning, og at pengene skulle brukes til å betale for opplysninger om russiske atomubåter. Disse omtales som den viktigste delen av Russlands militære kapasitet, og har militær slagkraft nok til å utradere hele landsdeler.

De viktigste ubåtbasene ligger i området rundt Kolahalvøya i Nordvest-Russland, en region Frode Berg kjenner godt etter 25 år som grenseinspektør i de norsk-russiske grenseområdene i Øst-Finnmark. Han har tidligere opplyst at han har reist til Russland siden 1991.

Sa først han skulle besøke venner

Berg har sittet varetektsfengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva, og risikerer 10–20 års fengsel.

Ikke siden spionsaken mot amerikanske Edmond Pope i 2000 har en statsborger fra Vest-Europa blitt pågrepet, siktet og fengslet for spionasje i Russland. Pope ble benådet av blant annet helsehensyn etter åtte måneder i russisk fengsel.

I slutten av desember sa Bergs russiske advokat at 62-åringen hadde blitt bedt om å ta med seg to konvolutter og 3000 euro av «norske venner».

Under et rettsmøte i februar sa Berg at han var beskyldt for noe han ikke hadde gjort, og sa at han var i Moskva for å besøke venner og handle julegaver. Men samtidig sa den fortvilte 62-åringen at han «følte seg forferdelig misbrukt».

Søndag 22. april tok saken en dramatisk vending da Berg, gjennom sine russiske forsvarere, erkjente at han var kurer for den norske etterretningstjenesten og at han skulle overlevere penger i Moskva.

Norske myndigheter vil ikke kommentere mulig E-innblanding

Norske myndigheter har konsekvent omtalt saken som «en konsulærsak», og vil ikke kommentere hvorvidt etterretningstjenesten er innblandet.

Den pensjonerte offiseren Ola Kaldager, som i ti år ledet den topphemmelige etterretningsgruppen E14, har omtalt saken «som noe av det mest amatørmessige jeg har hørt om i etterretningsverdenen» dersom historien til Berg medfører riktighet.

Pågripelsen av Berg og måten saken er blitt håndtert på av norske myndigheter har ført til sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Sør-Varanger, der Berg er bosatt. Frode Bergs kone har sagt at E-tjenesten «bør skamme seg».

Flere hundre mennesker gikk i desember i fakkeltog i Kirkenes for å støtte Berg, og ordføreren ba regjeringen om å ta saken opp med russiske myndigheter på høyeste nivå. I slutten av april mente flere stortingspolitikere at norske myndigheter måtte ta ansvar og stille opp for Berg.

Hvordan saken kan løses er foreløpig uklart, men en NUPI-forsker har pekt på en muligheten for en utveksling der Berg byttes mot fengslede eller anholdte russiske agenter i andre vestlige land. Dette er en løsning som er brukt flere ganger før, men forutsetter at allierte er villige til å bytte bort noe russerne er interessert i.