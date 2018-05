Vinder på over 36 meter per sekund og kraftig lyn og torden har herjet i delstatene Uttar Pradesh og Rajasthan onsdag kveld, og det ventes at dødstallet kommer til å stige, ifølge myndighetene.

Vinden har dratt med seg sand, støv og hustak fra de skjøre bygningene i den nordlige delstaten Uttar Pradesh og den vestlige delstaten Rajasthan.

Så langt er 65 bekreftet døde i Uttar Pradesh, mens 33 er funnet døde i Rajasthan vest i landet.

Ifølge lokale medier er Agra-distriktet i Uttar Pradesh, der det berømte monumentet Taj Mahal ligger, hardest rammet.

Flesteparten av dødsfallene skyldes sammenraste bygninger og fallende trær, ifølge lokale myndigheter.

Sandstormer i kombinasjon med kraftig vind er vanlig når det nærmer seg sommer nord og øst i India. Ifølge AP har uværet også dratt med seg kraftig regnvær, noe som har overrasket lokalbefolkningen ettersom monsunsesongen fortsatt er mer en seks uker unna.

Nye tordenstormer og mer kraftig vind er ventet torsdag, ifølge meteorologene.