15 regimekritiske journalister og mediefolk er funnet skyldige i terrorbistand i Tyrkia

Rettssaken startet i fjor sommer. På tiltalebenken sto 18 personer med tilknytning til Cumhuriyet, en av de få uavhengige avisene som fremdeles kommer ut i president Recep Tayyip Erdogans stadig mer autoritære Tyrkia.

Da dommen falt onsdag kveld ble 14 av dem dømt for å ha bidratt til terrorisme. Tre andre ble frikjent.

I tillegg bestemte domstolen at saken mot den kjente journalisten Can Dundar vil fortsette som en separat sak. Han er Cumhuriyets tidligere sjefredaktør.

To personer som ikke er tilknyttet Cumhuriyet, har også vært på tiltalebenken. Den ene fikk saken utsatt, mens den andre, Kemal Aydogdu, fikk ti års fengsel for Twitter-meldinger han har sendt.

Huseyin Aldemir / Reuters / NTB scanpix

Erdogan-kritisk avis

Med et opplag på 50.000 er ikke Cumhuriyet noen stor avis, men de har stor symbolsk verdi. Avisen har alltid kritisert makthaverne i Tyrkia, og den har ofte måttet betale for det i form av forfølgelse.

Dommen mot journalistene vil bli anket. Dersom anken ikke ender i frikjennelse, må flere av journalistene sone flere år i fengsel. Aydın Engin og Ahmet Şık fikk de strengeste dommene på syv og et halvt år i fengsel. Samtlige av de domfelte har fått utreiseforbud fra Tyrkia.

Beskyldes for å være lojale mot Gülen

Påtalemyndigheten har anklaget de 20 tiltalte i Cumhuriyet-saken for å ha «hjulpet en terrororganisasjon som de selv ikke er medlem i».

President Erdogan sjokkerte alle med å utlyse nyvalg allerede 24. juni: Derfor valgte han å be om nyvalg så raskt.

De hevder at avisen siden 2013 har «forsvart og beskyttet» bevegelsen som ledes av Fethullah Gülen. Han og Gülen-bevegelsen anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk i Tyrkia. Gülen befinner seg i eksil i USA og nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre.

AP/NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener Cumhuriyet i praksis har vært ledet av Gülen-bevegelsen siden 2013. Myndighetene hevder også at avisen har hjulpet den kurdiske gruppen PKK og den venstreorienterte gruppen DHKP/C.

De tiltalte avviser påstandene. De mener de kun har benyttet seg av vanlige journalistiske metoder for å ha et kritisk blikk på samfunnet.

Fakta: Cumhuriyet-saken Avisen Cumhuriyet ble grunnlagt i 1924, året etter at det moderne Tyrkia ble opprettet. Navnet «Cumhuriyet» betyr «republikk». 18 av avisens ansatte og 2 andre er tiltalt for å ha støttet en terrorgruppe de selv ikke er medlem i. Det er tatt ut tiltale mot: Orhan Erinç, spaltist og styreleder i Cumhuriyet-stiftelsen. Akın Atalay, styreleder. Murat Sabuncu, sjefredaktør. Can Dündar, tidligere sjefredaktør. Kadri Gürsel, utgivelseskonsulent og spaltist. Turhan Günay, redaktør for bokbilaget. Aydın Engin, spaltist. Hikmet Çetinkaya, spaltist og styremedlem. Hakan Kara, spaltist og styremedlem. Musa Kart, tegner. Bülent Utku, advokat. Mustafa Kemal Güngör, advokat. Güray Öz, leserrepresentant og spaltist. Önder Çelik, trykkingsadministrator. Ahmet Şık, undersøkende journalist. Bülent Yener, finansdirektør. Günseli Özaltay, regnskapsdirektør. Emre Iper, regnskapsfører. Disse to er også tiltalt: İlhan Tanır, journalist (han har skrevet for Cumhuriyet, men har ikke vært ansatt). Ahmet Kemal Aydoğdu, innehaver av twitterkontoen @jeansbiri.

Ingen fengsler flere journalister

Siden kuppforsøket den 15. juli i 2016 har Tyrkia blitt det land i verden som fengsler flest journalister. Cirka 150 medier er blitt stengt. Mellom 122 og 178 journalister og andre medieansatte sitter i fengsel, ifølge diverse, og noe sprikende, opptellinger fra journalistenes organisasjoner.

77.000 militære, politifolk, lærere, akademikere, journalister og andre er blitt arrestert som følge av utrenskningene etter kuppforsøket. Over 150.000 tyrkere har mistet jobbene sine.