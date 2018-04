Razzia mot Porsche i Tyskland

Razziaen ble utført som følge av mistanke om svindel, samt reklamejuks. Porsche har bekreftet at myndighetene har beslaglagt dokumenter, og sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskerne.

Porsche er et av merkene i Volkswagen-gruppen, som i 2015 innrømmet å ha fusket med utslippstestene for dieselbiler, slik at de oppfylte utslippsstandardene.

I mars gikk myndighetene på ny til aksjon mot Volkswagen. Tysk påtalemyndighet opplyste da at razziaen ble gjennomført som et ledd i etterforskningen av mistanker om juks med drivstofforbruk og utslippsdata, muligens også markedsmanipulering.