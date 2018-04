Det tidligere anslaget som ble antydet av varsleren Christopher Wylie, var på 50 millioner brukere. Opplysningene kommer frem i en bloggpost skrevet av Facebooks teknologidirektør Mike Schroepfer.

Det nye tallet kommer to uker etter at The Observer avslørte at Cambridge Analytica skal ha tatt privat informasjon fra Facebooks brukerprofiler uten samtykke, og brukt dataen til å lage algoritmer som kan gjenkjenne individuelle amerikanske velgere og målrette politisk reklame mot dem.

Fakta: FAKTA: CAMBRIDGE ANALYTICA-SKANDALEN 17. mars ble det avslørt at analysebyrået Cambridge Analytica (CA) hadde fått tak i informasjon om 50 millioner Facebook-profiler. Informasjonen kan ha blitt brukt til å påvirke presidentvalget i USA. CA fikk tak i informasjonen gjennom et eksternt program, en personlighetstest som heter «Thisisyourdigitallife». Omtrent 270.000 brukte programmet og ga med det bort tilgang til informasjon om seg selv og sine venner. Informasjonen ble samlet inn før 2014, da funksjonen som gjorde det mulig å hente informasjon fra venner som ikke hadde gitt samtykke, ble fjernet av Facebook. Saken har ført til en stor debatt om personvern og knallhard kritikk av teknologigigantene, spesielt Facebook. Fra 25. mai blir lovverket GDPR innført i Europa. Da blir reglene for innhenting og lagring av informasjon mye strengere. Samtidig får datatilsyn muligheten til å skrive ut enorme bøter.

Tidligere onsdag ble det kjent at Facebook-sjef Mark Zuckerberg må møte til høring i Kongressen for å forklare seg i personvernskandalen som er rullet opp.