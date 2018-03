Det bekrefter UD til Aftenposten fredag ettermiddag.

– Norges ambassadør til Russland ble i dag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet sammen med svenske, finske og danske kolleger. Vi er blitt meddelt at Russland utviser en av våre medarbeidere ved ambassaden i Moskva, sier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i UD.

– Selv om dette var ventet ut fra de siste uttalelsene fra russisk side, anser vi utvisningen som uberettiget. Vår medarbeider har gjort en god jobb som diplomat og utvisningen har ingenting med diplomatens utførelse av sine arbeidsoppgaver å gjøre, sier Lunde.

Mandag utviste Norge en russisk diplomat som svar på hendelsen i Storbritannia.

– Bruken av nervegass i Salisbury er svært alvorlig. Dette er det første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser. Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lunde sier fredag at Norge fortsatt ønsker et konstruktivt forhold til Russland på områder av felles interesse og at Norge verdsetter den gode kontakten de har med Russland «i mange viktige spørsmål».

Utviser fra en rekke land

En rekke andre europeiske land fikk fredag beskjed om at de får diplomater utvist fra Russland, deriblant Spania, Polen, Tyskland, Tsjekkia, Sverige og Finland, ifølge britiske Sky News.

Svensk UD bekrefter til den svenske kanalen SVT at russerne utviser en svensk diplomat.

– At Russland svarer på denne måten er beklagelig, men ikke uventet, sier Lina Eidmark i UD til kanalen.

I en pressemelding lagt ut hos det russiske utenriksdepartementet kommer det frem at flere land, som i likhet med Storbritannia utviste russiske diplomater etter nervegassangrepet i Salisbury, fredag ble kalt inn på teppet til det russiske utenriksdepartementet.

Den tyske utenriksministerne Heiko Maas sier i en uttalelse at nyhetene fra Moskva ikke kommer som noen overraskelse.

– Selv i nåværende situasjon er vi klare til å gå i dialog med Russland. Vi vil arbeide for både europeisk sikkerhet og for konstruktive fremtidige relasjoner landene imellom, sier Maas ifølge Reuters.

Kastet ut 60 amerikanske diplomater

Russland meddelte tidligere denne uken at de vil utvise like mange diplomater som landet har fått utvist fra USA og andre europeiske land. Torsdag fikk 60 amerikanske diplomater beskjed om å pakke sammen.

I et Facebook-innlegg publisert av den russiske ambassaden i Norge mandag denne uken, skrev ambassaden at anklagene mot Russland er «absurde» og avviser at det finnes noen koblinger mellom Russland og drapsforsøket.

De varslet samtidig at handlingen til norske myndigheter ikke er uten konsekvenser.

– Jeg er svært bekymret for at terskelen for bruk av masseødeleggelsesvåpen ser ut til å senkes. Det er avgjørende at vi opprettholder den felles internasjonale holdningen mot bruk av slike våpen, sa utenriksministeren.