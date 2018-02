Nyheten kom på en pressekonferanse i forkant av forsvarsministermøtet i Brussel denne uken.

– Regjeringen i Bagdad har bedt oss om mer støtte, men jeg kan ikke gå i detaljer på hva det kan innebære nå, sier Stoltenberg.

NATO har i dag et beskjedent treningsoppdrag i landet på rundt 20 personer. Ifølge Reuters sendte USAs forsvarsminister Jim Mattis et brev til NATO i januar der han ber om et permanent eller semi-permanent treningsoppdrag i landet. Å få NATO til å ta en mer aktiv rolle i kampen mot terror har vært et sentralt mål for president Trump.

Hvor stor opptrappingen vil bli er imidlertid høyt usikkert. Aftenposten er kjent med at mange allierte er skeptiske til en opptrapping i Irak av frykt for at det vil utvikle seg til et nytt Afghanistan.

Den endelige beslutningen skal etter planen tas på toppmøtet i Brussel i juli der Donald Trump og de andre lederne deltar.

Vil diskutere pengebruk

Også pengebruk blir et sentralt tema på denne ukens møte. På NATOs forsvarsministermøte i februar i fjor kom forsvarsminister i USA, Jim Mattis med et ultimatum til sine allierte. Europa må øke forsvarsbudsjettene innen året er omme, krevde han.

USA har også krevd at landene legger frem planer for hvordan de skal nå NATOs mål om å bruke to prosent av bnp på forsvar innen 2024,

Under pressekonferansen sa Stoltenberg at minst 15 av de 29 landene i alliansen har lagt frem planer som viser at de vil nå målet.

Storslått sikkerhetskonferanse

Møtet i Brussel kommer i forkant av den årlige sikkerhetskonferansen i München førstkommende helg. Lederen av sikkerhetskonferansen frykter en dårlig beslutning her kan sette hele verden i fyr.

– I fjor kom verden altfor nær randen av en betydelig konflikt, sier Wolfgang Ischinger.

Advares mot en skummelt fremtid

I forkant av konferansen har han og samarbeidspartnerne lagt frem en 88 sider lang rapport der de forsøker å beskrive sikkerhetssituasjonen i verden i dag. Den liberale internasjonale ordenen har forvitret ytterligere, USAs utenrikspolitikk er blitt mer uforutsigbar, og viktige nedrustningsavtaler er truet, advares det.

Tunge navn

Mer enn 20 stats- og regjeringssjefer og 80 utenriks- og forsvarsministre deltar. På plass er også internasjonale ledere som FNs generalsekretær António Guterres, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.