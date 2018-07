Hellas starter utredning etter brannen som tok 79 menneskeliv

Omni melder onsdag morgen at greske myndigheter har startet en utredning av årsaken til brannene som tok minst 79 menneskeliv tirsdag.

Flammeinfernoet spredte seg raskt på østkysten av Hellas ved havnebyene Mati og Rafina. De ligger omtrent 40 km unna hovedstaden Athen.

– Jeg er veldig urolig over at brannene startet samtidig, sier Tsipras.

Tsipras avbrøt et besøk i Bosnia for å komme hjem og overvåke situasjonen.

Overrasket av dødelig skogbrann på sekunder – minst 79 døde i Hellas.

26 mennesker døde rett ved stranden

Blant de 79 som omkom, var det 26 mennesker som ble funnet bare 30 meter fra stranden. De lå tett inntil hverandre og antas å være i familie.

– De forsøkte å finne en fluktrute, men dessverre klarte ikke disse folkene og barna deres å komme seg vekk i tide. Instinktivt, i det de så at slutten nærmet seg, så har de omfavnet hverandre, sa Nikos Economopoulos, sjefen for Hellas’ Røde Kors til greske Skai TV tirsdag morgen.

I tillegg ble minst 156 mennesker ble skadet i brannen.

12 nordmenn ble evakuert

Det var flere nordmenn i området da brannen brøt ut. 19-åringene Aleksander Kilde Lien og Bjørk Margrete Ellingsbø måtte flykte i sjøen for å overleve.

– Alt skjedde utrolig fort. Vi hadde kjent røyklukt tidligere på dagen, men først da et brannhelikopter kom ned ved stranden for å fylle vann, forsto vi at noe alvorlig var på gang, fortalte Ellingsbø til Aftenposten.

Ingen av nordmennene eller de andre skandinaviske turistene fikk alvorlige skader.