Ifølge Scott Coopwood døde King i sitt hjem i Nashville.

Gitaristen sluttet seg til bandet i 1972 og bidro til bandets tre første album. Han var blant annet med å skrive hitten «Sweet Home Alabama», hvor stemmen hans kan høres på starten av låten. Han bidro også til mange av bandets andre låter, som «Saturday Night Special» og «Workin' for MCA».

– Ed var vår bror og en fantastisk låtskriver og gitarspiller, sier Gary Rossington, som var med å starte opp bandet.

– Jeg vet vi vil bli gjenforent i «rock 'n' roll-himmelen», tilføyer han.

King forlot bandet to år før flystyrten som tok livet av frontfigur Ronnie Van Zan, gitarist Steve Gaines, korist Cassie Gaines og flere medlemmer av crewet. Han vendte tilbake til bandet ti år senere og var en del av bandet inntil han ga seg i 1996 på grunn av hjerteproblemer.

Bandet, med gitarist Gary Rossington som eneste gjenværende medlem fra originalbesetningen, turnerer nå med avskjedsturneen «The Last Of The Street Survivors Farewell Tour».