Ingen kom til skade, og det er uklart om bussen ble truffet, men politiet bekrefter episoden, som skjedde natt til søndag.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en trusselsituasjon, sier politiets områdesjef i region Väst, Helena Trolläng, til GT.

Skytingen skal ha skjedd da bussen med tre personer ble forbikjørt av en bil. Noen i bilen skal ha tatt fram et slags våpen og skutt mot bussen, opplyser politiet i Göteborg.

Politiet har bekreftet at politikeren representerer Sverigedemokraterna i Riksdagen, men de tror ikke at skytingen har noe å gjøre med at han er kandidat i valget 9. september.