En sykepleier som var med barna, mistet også livet.

Over 40 skoleelever var om bord i båten, som sank rundt 75 mil nord for Sudans hovedstad Khartoum, melder det statlige nyhetsbyrået SUNA.

Redningsmannskaper ble sendt til ulykkesstedet for å finne de døde barna, ifølge Sudans sivilforsvar. Det er hittil kun funnet to omkomne etter ulykken.

– Fikk panikk

Båten skulle krysse en 2,5 kilometer bred flomelv.

– Ulykken var forårsaket av motorsvikt i sterk strøm midtveis over elven, melder SUNA.

Motoren stoppet etter å ha kollidert med en tømmerstokk. Skoleelevene skal da ha fått panikk og forflyttet seg til en side i båten, så den kantret, forteller rektor Ab el-Khayr Adam Yunis ved Kenba High School til BBC.

Barna om bord var i alderen syv til 16 år. De fleste omkomne er jenter, opplyser rektoren.

Skolebåt under flom

Han forteller til BBC at disse elevene vanligvis går til fots for å komme til skolen, men at de har måttet bruke båt de siste ukene på grunn av flom etter flere uker med regn.

I Sudans regntid, som vanligvis varer fra juni til november, går Nilen og dens sideelver ofte over sine bredder.

Tragedien skjedde i nærheten av byen Abu Hamad, i delstaten Nahr an-Nil.

Båten overlastet med varer

Statlige medier melder at den lille båten var overfylt, og at den var lastet med rundt 40 sekker med søtpoteter og korn i tillegg til passasjerene.

Innbyggerne i regionens landsbyer er helt avhengige av trebåter for å krysse Nilen.