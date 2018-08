9. august kom en buss med skolebarn til et marked i byen Dahyan i Jemen. De hadde vært på skoleutflukt og stoppet på markedet for å kjøpe inn drikke på vei hjem. En bombe fra et saudisk fly traff bussen. Minst 51 ble drept, 40 av dem barn. Ifølge CNN var bomben som drepte skolebarna, produsert i USA.

Laserstyrt bombe

CNN har i samarbeid med lokale journalister og bombeeksperter konkludert med at våpenet som drepte skolebarna, var en laserstyrt 227 kilos MK 82-bombe produsert av Lockheed Martin. Etter en feilbombing i mars 2016 stoppet Obama-administrasjonen salg av slike presisjonsstyrte våpen til Saudi-Arabia. Forbudet ble imidlertid opphevet av Trump-administrasjonen ett år senere.

«40 døde barn»

Nå stiller flere spørsmål ved USAs rolle i krigen.

– Det er på høy tid å avslutte USAs støtte til en destruktiv krig som ikke kan vinnes, skrev The Washington Post i sin lederartikkel søndag med overskriften «40 døde barn».

Amerikanerne støtter saudiene i krigen med etterretningsinformasjon, levering av våpen og etterfylling av drivstoff for fly i luften.

Naif Rahma / Reuters/NTB scanpix

Fakta: Krigen i Jemen I uroen etter opprørene kalt Den arabiske vår i 2011 drev iranskstøttede sjia-opprørere, kjent som houthier, regjeringen ut av hovedstaden Sana. En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, støttet av USA, gikk inn i krigen for å gjeninnsette regjeringen. Krigen har forsterket en humanitær krise som har gjort 22 millioner mennesker – tre fjerdedeler av befolkningen – hjelpetrengende.

– Ser ut som krigsforbrytelser

USAs støtte til krigen startet under president Barack Obama, men blant politikere i Det demokratiske partiet stiger nå uroen. Kongressmedlem Ted W. Lieu har selv tjenestegjort som krigsadvokat i det amerikanske flyvåpenets juristkorps. Han har sendt et brev til Office of Inspector General, kontoret som er vaktbikkje for USAs forsvarsdepartement. Der hevder Lieu at flere av angrepene i Jemen «ser ut som krigsforbrytelser».

– Jeg er svært bekymret for at fortsatt støtte fra USA kan utsette vårt personell for etisk og juridisk risiko for medvirkning til krigsforbrytelser, skriver Lieu.

– Tåkelegger, forklarer ikke

Også blant utenrikspolitiske eksperter har det de siste dagene kommet innvendinger.

Micah Zenko, en ekspert i Council on Foreign Relations og Chatham House, mener USA begår krigsforbrytelser og ikke engang vet hvorfor.

– USA har brukt mye mer tid på å tåkelegge sin rolle i den saudiledede krigen i Jemen enn å forklare noen begrunnelse for den, hevder Zenko i tidsskriftet Foreign Policy.

Kareem al-Mrrany

Lidelse som våpen

I den canadiske storavisen The Globe and Mail skriver ekspertene Frank Giustra og Robert Malley, begge fra International Crisis Group, om hvordan lidelse i økende grad blir brukt som våpen i krigføring. De medgir at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har et poeng når de skylder på houthiene de kriger mot i Jemen. Houthiene har både drept sivile og forhindret hjelpesendinger, påpeker de.

– Men den saudiledede koalisjonen er den klart sterkeste stridende part og de vestlige allierte er de mest innflytelsesrike som er involvert. Sammen er det de som kan gjøre mest for å stoppe redslene som rammer sivile i Jemen, argumenterer de.

Samtaler neste måned

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter har krigen i tidsrommet 26. mars til 9. august krevd 6952 sivile liv. I tillegg er 10.470 såret. Over 10.000 av tilfellene var ifølge FN forårsaket av luftangrep fra den saudiledede koalisjonen.

FNs spesialutsending for Jemen har bedt den internasjonalt anerkjente jemenittiske regjeringen og houthiene til samtaler i Genève tidlig i september.