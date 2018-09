Tirsdag kunne man nok en gang vitne store klemmer og brede smil da Nord-Koreas leder Kim Jong-un tok imot Moon på flyplassen i Pyongyang. Til stede var også de to statsledernes koner.

Dette er tredje gang Moon og Kim møtes i år, men tidligere har toppmøtene vært holdt i grensebyen Panmunjom.

Moon har et reisefølge på rundt 200 delegater med seg på turen. Blant dem er Samsung-arving Lee Jae-yong, et tegn på at Moon håper å blant annet kunne utvide forretningssamarbeid på kryss av landegrensene. Men alle felles prosjekter er for tiden satt på hold på grunn av USA-ledede sanksjoner mot Nord-Korea.

Moon er under spesielt hardt press fra USA om å komme videre i samtalen om nordkoreansk atomnedrustning. Før han forlot Seoul tirsdag morgen sa han at han ville jobbe for «irreversibel, permanent fred» og for bedre dialog mellom Pyongyang og Washington.

– Dette toppmøtet ville vært veldig meningsfylt om det bidro til gjenopptakelse av samtaler mellom Nord-Korea og USA, sa Moon.

– Det er veldig viktig for Sør- og Nord-Korea å møtes ofte, og vi går nå inn i en fase hvor vi kan møtes når vi vil, la han til.

Det er ventet at Moon og Kim holder samtaler både tirsdag og onsdag. Om alt går etter planen vil de holde en felles pressekonferanse onsdag hvor de kunngjør resultatet av møtene.

