Kosmonautene fant hull i romstasjonen. Kan ha blitt sabotert i rommet, sier russerne.

Forrige uke opplevde mannskapet på seks personer på Den internasjonale romstasjonen (ISS) at trykket i kabinen begynte å synke. Årsaken var et lite hull i den russiske delen av stasjonen.

For å veie opp for trykkfallet, tilførte man oksygen fra et russisk Sojuz-fartøy som ligger koblet til selve stasjonen. Lekkasjen ble delvis stoppet ved hjelp av gaffatape og etter hvert fugemasse.

Russiske romfartsmyndigheter antok først at hullet var forårsaket av en mikrometeoritt som skulle ha truffet stasjonen.

Drillet hull?

Nå sier imidlertid russerne at det trolig er sabotasje og at hullet var laget med en drill.

– Det har vært flere forsøk på å borre hull i stasjonen. Vi undersøker om dette er blitt gjort på jorden, men vi utelukker ikke at dette er utført i verdensrommet, uttalte sjef for Russlands føderale romorganisasjonen Roskosmos, Dmitrij Rogozin, ifølge russiske medier.

Det er tre amerikanere, to russere og en tysker om bord på ISS. Samarbeidet om romstasjonen har fortsatt til tross for stadig dårligere forhold mellom Russland og USA.

Påtrengende hjemlengsel?

En sliten og psykologisk nedbrutt kosmonaut kan ha gjort det for å komme hjem tidligere, foreslo den russiske politikeren og tidligere kosmonauten Maksim Surajev.

– Vi er alle mennesker, og alle kan få hjemlengsel. Denne metoden er imidlertid virkelig uakseptabelt, sa han til nyhetsbyrået Interfaks.

Vedlikeholdsfeil

En annen veteran fra romfartsindustrien foreslo at hullet kan ha oppstått ved en feil når et av Sojuz-fartøyene har vært til vedlikehold på den russiske Baikonur-basen i Kasakhstan.

– Noen gjorde en feil slik at det ble et hull. De ble redde og dekket over hullet med fugemasse, men så har den falt av når Sojuz-fartøyet kom frem til ISS, sa Aleksandr Zjelezjakov som en mulig årsak, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Han fremholdt også at det nærmest ville være umulig å borre et hull i skroget i den delen av skipet fordi man der er vektløs.

To Sojuz-fartøy er i øyeblikket koblet sammen med ISS.

