– Nok et tilfelle av dårlige nyheter for Trump, sier USA-ekspert Are Flaten om at Donald Trumps tidligere valgkampsjef inngikk en avtale om samarbeid i Russland-etterforskningen.

Fredag ble president Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort den femte av Trumps medarbeidere som erklærer seg skyldig i Robert Muellers spesialetterforskning. Samtidig lovte Manafort å samarbeide fullstendig med etterforskerne.

Målet med den brede etterforskningen er å finne ut om Russland var involvert i valgkampen som endte med at Donald Trump vant presidentvalget i 2016.

Selv om det fortsatt ikke er kjent hva Manafort faktisk vet, er det liten tvil om én ting:

– Dette er nok et tilfelle av dårlige nyheter for Trump, sier Are Flaten, redaktør for USA-bloggen amerikanskpolitikk.no

Hva betyr det for Trump at Manafort vil samarbeide med etterforskerne?

At enda en sentral medarbeider nå gir etter og inngår samarbeid med spesialetterforsker Mueller, kan få betydning for Russland-etterforskningen, og dermed presidenten.

– Orkanen Paul treffer Washington, tvitret professor og tidligere føderal anklager Randall Elliasson da nyheten ble kjent, med henvisning til ekstremværet som har rammet USA de siste dagene.

Han skriver også at slike samarbeidsavtaler vanligvis bare blir gitt dem som kan gi informasjon om folk «høyere opp i næringskjeden». I Manaforts tilfelle er ikke listen spesielt lang.

"Prosecutors typically offer cooperation deals to those who can deliver the goods on someone higher up the food chain — and the list of those above Manafort is not very long."https://t.co/Xg2ICzHK2v — Randall Eliason (@RDEliason) September 15, 2018

En annen tidligere føderal anklager, Elizabeth de la Vega, sier til The Guardian at Manaforts avtale om å samarbeide «er et absolutt mareritt for Trump og familien hans».

– Det kan være en viktig utvikling. Manaforts samarbeid kan i teorien gi informasjon som i ytterste konsekvens kan føre til riksrett, gitt en del ytterligere ting som først må skje, sier Hilmar Mjelde, USA-forsker og postdoktor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han understreker at Trump ennå sitter trygt, og at terskelen for å stille en sittende president for riksrett, er svært høy.

Hva vet egentlig Manafort?

Nå spekulerer mange i hva slags informasjon Paul Manafort kan tilby. Ifølge avtalen må han innrømme alle lovbrudd han kjenner til eller har vært involvert i, i tillegg til dem han er dømt eller tiltalt for.

Trump og hans støttespillere har forsøkt å underspille Manaforts rolle i valgkampen. Likevel var det et viktig tidspunkt da Manafort kom inn, forklarer Are Flaten:

– Han gikk inn og ledet kampanjen i en avgjørende periode da Trump sikret nominasjonen som presidentkandidat. Dersom det faktisk var samrøre, så går man ut fra at Manafort er en av dem som vil ha kjennskap til det, sier Flaten.

Hilmar Mjelde påpeker at Manafort ikke ville blitt tilbudt en slik samarbeidsavtale uten å ha signalisert at han faktisk har verdifull informasjon å komme med.

– Vi vet ikke hva Manafort kan gi Mueller. Det kan dreie seg om ny informasjon, eller å belyse noe Mueller allerede vet. Men det kan også vise seg å bli et «sideshow» uten konsekvenser for Trump, sier Mjelde.

Blant sakene Manafort kanskje kan gi informasjon om, trekker Mjelde frem Donald Trump juniors møte med en russisk advokat i juni 2016, og utformingen av presidentens Russland-politikk.

Hva har Manafort innrømmet?

Manafort har sittet i fengsel siden juni. Han har allerede vært gjennom en rettssak i delstaten Virginia, der han i august ble dømt for til sammen åtte tilfeller av banksvindel og skatteunndragelse.

Denne måneden skulle han i retten i Washington D.C. Han var blant annet siktet for hvitvasking av penger, konspirasjon mot USA, å ha gitt falsk forklaring og påvirket vitner under etterforskningen. I tillegg drev Manafort lobbyvirksomhet i flere land, deriblant Ukraina, uten å registrere det slik loven krever.

Saken er nå utsatt, fordi Manafort erklærte seg skyldig på to punkter: Konspirasjon mot USA og sammensvergelse for å hindre etterforskning. Tiltalepunktene er ikke tilknyttet Manaforts arbeid med Trumps valgkamp, men til hans ukrainske lobbyvirksomhet.

Selv om Manafort lenge nektet for anklagene, er det ikke veldig overraskende at han nå snur. Det mener blant andre analytiker og advokat Paul Callan i et innlegg hos CNN, som påpeker at slike avtaler er det vanligste utfallet i føderale straffesaker.

Manafort, som er 69 år gammel, kunne risikert å tilbringe resten av livet i fengsel. Nå unngår han en ny rettssak og kan få en mye mildere straff i bytte mot å samarbeide.

– Han stakk nok fingeren i jorden og innså at dette ville gi den mildeste straffen, sier Hilmar Mjelde.

Flere har spekulert i om det kan være en benådning fra presidenten i vente for Manafort. Hverken Donald Trump eller hans nye advokat Rudy Guiliani har avvist denne muligheten.

Paul Callan påpeker at det ikke kom frem noe informasjon som knyttet Trump til kriminelle handlinger i den første rettssaken. Dersom han nå samarbeider med etterforskerne uten å implisere presidenten, vil han «nesten helt sikkert bli benådet», mener Callan.

Vil det påvirke mellomvalget?

Til tross for at Manafort tok samarbeidsavtalen, fremholder Det hvite hus’ talsperson Sarah Sanders at saken «har absolutt ingenting» å gjøre med presidenten.

I august skrev Trump på Twitter at han føler med Manafort og familien, og at han er en «modig mann» som ikke lot seg knekke under etterforskningen.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Paul Manafort er den av Donald Trumps medarbeidere som har den mest åpenbare forbindelsen til Russland. Han har blant annet jobbet for en av Russlands rikeste menn og vært spesialrådgiver for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin.

At han nå innrømmer å ha konspirert mot USA og ikke oppgitt at han drev lobbyvirksomhet for utlendinger, ser ikke bra ut, mener Are Flaten.

Republikanerne har allerede en tøff jobb med det kommende mellomvalget til Kongressen.

– Det er en av mange ting som bidrar til motvind for republikanerne og Trump i mellomvalget. Du skal være veldig kreativ for å spinne saker som dette til noe positivt. Dette er nok et punkt som peker i retning av at demokratene ligger an til å gjøre et godt mellomvalg, mener Flaten.

Hilmar Mjelde mener på sin side at de fleste republikanerne stiller seg bak Trumps fremstilling av etterforskningen som en «heksejakt» for å få ham avsatt.

– Vi må huske at folk normalt avviser fakta som går mot deres forhåndsoppfatninger. Republikanere flest ser hele Russlands-etterforskningen som et forsøk på å få fjernet Trump, sier han.

