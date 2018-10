Ni av ti bryter til slutt sammen i fangenskap hos FSB. I dag møter Frode Berg i retten i Moskva.

I en tungt bevoktet bilkortesje blir den spionsiktede nordmannen Frode Berg kjørt fra FSB-fengselet til Lefortovo-domstolen mandag morgen. Deretter føres han føres inn av FSB-menn og settes i buret foran den russiske dommeren.

Det er femte gang nordmannen fremstilles for forlenget varetektsfengsling for Lefortovo-domstolen, i tillegg til tre ankemøter i Moskva-domstolen.

Alle tidligere fengslingsmøter har endt med at FSB-etterforskerne får medhold.

Dette er det første fengslingsmøtet for Berg etter at en russer ble arrestert mistenkt for spionasje på Stortinget.

Det er flere grunner til at det er knyttet stor spenning til dagens fengslingsmøte.

Gina Grieg Riisnæs

Forlenger fengsling til 5. desember

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB begjærer i dag at fengslingen av Frode Berg blir forlenget til 5. desember, ifølge Lefortovo-domstolens pressetalsmann.

I spionsaker FSB får det som de vil i russiske domstoler.

Nordmannens advokater sa i forrige uke av spionsaken i Norge kan være «dramatisk viktig» for Berg siden dette kan åpne for en utvekslingsavtale.

Dagens fengslingsmøte kan også gi et signal om når FSB vil fremme saken for domstolene. Tidligere har Bergs advokater anslått at det kan bli i oktober eller november.

Russland har liten presedens for å utveksle fanger i spionsaker før en fellende dom, særlig i saker med stor offentlig oppmerksomhet.

Dan P. Neegaard

Ny rapport: I Russland blir alle «spioner» dømt

En fersk rapport fra den russiske forsvarergruppen Komanda29 etterlever liten tvil om at Berg vil bli dømt og at FSB får det som de vil.

Rapporten tegner et bilde av hva slags prosess Berg nå er gjennom:

De siste 20 årene er 278 personer dømt i Russland for spionasje i om lag 100 saker. Den eneste frikjente er Bellona-medarbeideren Aleksandr Nikitin i 1999.

80 prosent av de spiondømte hadde bare en offentlig oppnevnt advokat, som ofte samarbeider med FSB. Berg selv måtte klare seg uten russisk advokat de første tre kritiske ukene etter pågripelsen.

I 19 av 100 saker forfalsket FSB-etterforskerne bevis, ifølge rapporten.

– Det russiske kriminalsystemet har ikke noen revers. Mindre enn en prosent av sakene fører til frifinnelse, heter det i rapporten.

Johansen, Per Anders

De fleste bryter sammen i Lefortovo

Ifølge Komanda29-rapporten bryter de fleste spionsiktede til slutt sammen i FSBs Lefortovo-fengsel.

– Hele systemet baserer seg på hemmelighold og frykt, skriver advokatene.

Alle siktede isoleres fullstendig i FSBs fengsel, uten noen kontakt med hverken familie, menneskerettighetsgrupper eller journalister. Advokatene får sjelden ikke treffe dem mer en gang i måned.

Resultatet er at i 90 prosent av sakene har FSB klart å få en tilståelse av de siktede.

Etter fire måneder i isolasjon innrømmet Berg at han trodde han var kurer for norsk etterretning, men at han ikke forsto hva han var med på. Berg har hele tiden fastholdt at han er uskyldig i spionasje.

Nå har Berg snart vært fullstendig isolert i ti måneder.

Snart ti måneder i isolasjon 23 timer i døgnet

5. desember i fjor ble Berg pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB utenfor sitt hotell i Moskva.

I løpet av de ti månedene i full isolasjon har han vært innesperret 23 timer i døgnet i en liten celle med en russisk medfange. Dusj er en gang i uken.

Nordmannen er anklaget av FSB for spionasje på Russland og den russiske Nordflåten.

Berg selv har sagt at han føler seg «forferdelig misbrukt» og ble lokket i en felle.

I april sa Berg at han ble bedt om å ta med 3000 euro til Moskva og sende det i posten av personer tilknyttet norsk etterretningstjeneste.

FSB har tidligere sagt til Bergs advokater at etterforskningen kunne være ferdig i august. Før sommeren ble imidlertid etterforskningsledelsen skiftet ut, og Berg måtte gjennom nye runder med FSB-avhør.

Dan P. Neegaard

Spionsakene knyttet til russisk utenrikspolitikk

Rapporten til de russiske forsvarerne viser at FSBs spionetterforskning er meget avhengig av hva som til enhver tid er Russlands utenrikspolitikk.

FSB pågriper og dømmer spioner helt avhengig av hva Moskva foretar seg overfor omverdenen.