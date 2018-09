I henhold til makedonsk lov må minst 50 prosent av landets stemmeberettigede delta for at resultatet av en folkeavstemning skal være bindende. En halvtime før valglokalene stengte, lå oppmøtet kun på 34 prosent.

Det er et nederlag for landets statsminister Zoran Zaev, som har et klart ønske om at Makedonia skal bli Nord-Makedonia og dermed kunne bli med i EU og NATO.

NATO-sjefens sjarmoffensiv hjalp ikke

NATO

– Jeg tror denne turen har vært mer valgkamp enn de fleste turer jeg har vært på som NATOs generalsekretær, sa Jens Stoltenberg til Aftenposten tidligere i høst.

Aftenposten var med på Stoltenbergs tur til Skopje tidligere i høst: NATO-sjefen kastet seg inn i betent valgkamp på Balkan. Det vet han provoserer russerne.

Da hadde han og en rekke andre statsledere i ukevis valfartet til Skopje, i et forsøk på å overbevise den makedonske befolkningen om at de måtte stemme ja i helgens folkeavstemning.

Mye sto på spill. Dersom Stoltenberg lyktes, ville Makedonia bli NATOs 30. medlemsland.

Nå må makedonierne i beste fall gå noen ekstrarunder. I verste fall kan sjansen for EU og NATO-medlemskap være forspilt for mange år fremover.

Optimistisk

Sent søndag sendte Jens Stoltenberg ut denne tweeten, hvor han la vekt på det positive, nemlig at det ble et klart flertall for navneendring:

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 30, 2018

Det gjorde også Makedonias statsminister, Zoran Zaev, da han på en pressekonferanse etter at valglokalene stengte limidlertid heller vekt på det tilsynelatende klare ja-flertallet.

Ognen Teofilovski / Reuters

– Jeg tror et klart flertall av dem som stemte, har valgt den europeiske veien for Makedonia. Jeg vil fortsette å kjempe for forandring. Jeg vil fortsette å lede landet fremover mot NATO og EU-medlemskap, sier han.

– Viljen til dem som har stemt, må bli til politisk handling i nasjonalforsamlingen, sier Zaev, som truer med å be om nyvalg i Makedonia dersom nasjonalforsamlingen avviser navneavtalen med Hellas.

Også nei-jubel

Mens Zaev feiret ja-flertallet, feiret neisiden det lave oppmøtet foran parlamentsbygningen i Skopje.

De hadde oppfordret til boikott av folkeavstemningen og føler seg trygge på at resultatet blir kjent ugyldig.

Ettersom deltagelsen ble så lav at folkeavstemningen ikke er bindende, må Zaev overtale den makedonske nasjonalforsamlingen til å vedta grunnlovsendringene som trengs for å endre Makedonias navn.

Der mangler han ennå syv stemmer for et flertall. Blant dem som er imot navneskiftet, er president Gjorge Ivanov og den høyreorienterte opposisjonen.

-Et spill for å tekkes EU og NATO

Eirin Hurum

Selv unge, velutdannede makedoniere som Aftenposten traff i hovedstaden Skopje tidligere i høst, er skeptiske til avtalen.

– Jeg vil boikotte avstemningen, fortalte Tami Arsovsk til Aftenposten. Han er fotograf og jobber i en rekrutteringsfirma. Han snakker flytende engelsk og har reist verden rundt.

-Jeg føler at hele folkeavstemningen er rigget for å tekkes NATO og EU. EU ønsker billig arbeidskraft og vil gjøre oss til en koloni. Ingen stemte for den regjeringen vi har nå. Man stemte kun for å kvitte seg med den forrige, korrupte regjeringen, fortalte han pessimistisk. Han var fast bestemt på å boikotte avstemningen.

Historisk

Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

Hellas har blokkert Makedonia helt siden uavhengigheten fra Jugoslavia i 1991 og beskyldt landet for å ville stjele en del av den greske historien og kanskje til og med Hellas' nordligste provins, som også heter Makedonia.

Zaev inngikk i juni en historisk avtale med Hellas' statsminister Alexis Tsipras om å endre landets navn til Nord-Makedonia. Dersom Makedonia endrer navn, skal Hellas slutte å blokkere Makedonias ønske om å bli medlem av NATO og EU.

– Resultatet av valget vil være en klar ordre fra folket til politikerne, parlamentet og til alle, sa Makedonias statsminister Zoran Zaev da han leverte sin stemmeseddel søndag.

– Jeg tror det vil være stort flertall i favør av avtalen, fordi mer enn 80 prosent av våre borgere er for EU og NATO, sa han videre.

Høyrejubel i Hellas

For at navneavtalen skal bli gjeldende, må den også ratifiseres av Hellas. Også der er det betydelig motstand mot avtalen, særlig på høyresiden.

Mens den makedonske neisiden er imot at «Nord» legges til landets navn, er flere grekere imot at «Makedonia»-delen beholdes.

Samtidig som valglokalene stengte, gjennomførte nasjonalister i Hellas en ny protest mot navnebyttet i byen Thessaloniki, skriver Dagens Nyheter.

Lederen for høyrepartiet Uavhengige grekere (ANEL) sier han er glad for den lave deltagelsen i Makedonia.

– Da jeg sa at folkeavstemningen ville feile, ble jeg kritisert. Nå har 68 prosent av Makedonia erklært navneavtalen ugyldig, skriver han på Twitter.