Makedonias navneavstemning endte med flopp

Flertallet sa ja til at Makedonia skal bytte navn til Nord-Makedonia, ifølge svenske Dagens Nyheter.

Men halvparten av landets stemmeberettigede måtte delta dersom folkeavstemningen skulle være bindende.

Stemmegivningen ble avsluttet klokken 19 lokal tid. Det ble ikke oppgitt noe endelig tall på oppmøtet, men kun en halvtime før lokalene stengte lå det på 34 prosent.

Zaev har imidlertid uttalt at folkeavstemningen er ment å være rådgivende, og sier han ikke lar seg rokke av det lave oppmøtet.

– Jeg vil fortsette å kjempe for forandring. Jeg vil fortsette å lede landet framover mot NATO og EU-medlemskap, sier han.

– Viljen til de som har stemt må bli til politisk handling i nasjonalforsamlingen, sier Zaev, som truer med å be om nyvalg i Makedonia dersom nasjonalforsamlingen avviser navneavtalen med Hellas.

Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

Nei-siden boikotter

Selv om det er ventet at de fleste av dem som har stemt vil si ja, kan lavt oppmøte være dårlig nytt for Makadonias statsminister Zoran Zaev.

Nei-siden har nemlig oppfordret til boikott av folkeavstemningen, og et lavt oppmøte kan gjøre det vanskeligere å overtale makedonske parlamentarikere om at de bør stemme for grunnlovsendringene som trengs for å banke gjennom navneavtalen med Hellas.

Zaevs regjering har uttalt at avstemningen er ment å være rådgivende.

Historisk

Hellas har blokkert Makedonia helt siden uavhengigheten fra Jugoslavia i 1991 og beskyldt landet for å ville stjele en del av den greske historien og kanskje til og med Hellas' nordligste provins, som også heter Makedonia.

Zaev inngikk i juni en avtale med Hellas' statsminister Alexis Tsipras om å endre landets navn til Nord-Makedonia. Dersom folket går med på at Makedonia endrer navn, skal Hellas slutte å blokkere Makedonias ønske om å bli medlem av NATO og EU.

– Resultatet av valget vil være en klar ordre fra folket til politikerne, parlamentet og til alle, sa Makedonias statsminister Zoran Zaev da han leverte sin stemmeseddel søndag.

Lang vei

Meningsmålinger har vist at avtalen trolig blir godkjent, men det er også stor motstand, og mange velgere vil boikotte folkeavstemningen. Blant dem som er imot navneskiftet, er president Gjorge Ivanov og den høyreorienterte opposisjonen.

Avstemningen er ikke bindende, og det siste skrittet før navneskiftet blir en avstemning i nasjonalforsamlingen. Der mangler Zaev ennå sju stemmer for et flertall.

Til slutt må avtalen ratifiseres av Hellas. Men også i Hellas er det betydelig motstand mot avtalen, særlig på høyresiden.