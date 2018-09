For tre uker siden offentliggjorde Aleksej Navalnyj en omfattende granskning av Den russiske nasjonalgarden Rosgvardia. Navalnyj hevdet at 240 millioner kroner som egentlig skulle gå til å kjøpe inn frukt og grønnsaker til soldatene, var stjålet.

Navalnyj har gjentatte ganger avdekket korrupsjon i de øverste samfunnslagene i Russland. Han har gjennomført en rekke granskninger der det hevdes at kretsen rundt president Vladimir Putin har beriket seg selv på statens bekostning.

Utfordrer til duell

De som får beskyldningene rettet mot seg, pleier ikke å svare. Nå har imidlertid sjefen for Rosgvardia, Viktor Zolotov, tatt bladet fra munnen. I en snaut syv minutter lang video på Youtube utfordrer han Navalnyj til duell, og han lover «å lage kjøttkake» av opposisjonspolitikeren.

– Jeg utfordrer deg til duell, i bokseringen, på judomatten, hvor som helst, og jeg lover å lage kjøttkake av deg, sier generalen som tidligere var sjef for Putins livvakttjeneste.

Zolotov er iført generaluniform og offiserslue, og han hytter mot kameraet mens han beskylder Navalnyj for å komme med støtende og ærekrenkende påstander.

Generalen som også er medlem av Russlands sikkerhetsråd, innrømmer at det er enkelte problemer med korrupsjon i nasjonalgarden, men han hevder at han er i ferd med å rydde opp.

AP / NTB scanpix

Støtte fra høyeste hold

Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, støtter Zolotov.

– Noen ganger må man bruke alle mulige metoder for å motarbeide skruppelløse ærekrenkelser. Når man har slike ærekrenkelser, som bryter loven, så er det bedre å ta ondet ved roten, sa Peskov ifølge avisen Vedomosti.

Peskov understreket at Putin ikke har klarert videoen på forhånd, men at han ikke trodde at den utgjorde noen reell trussel mot Navalnyj.

Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

Dømt for ulovlig demonstrasjon

Navalnyj ble arrestert i slutten av august, og han soner nå en dom på 30 dager for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon i januar i år. Russiske kommentatorer mener imidlertid at den reelle grunnen var at myndighetene ønsket å stue bort opposisjonslederen før demonstrasjonene søndag forrige uke.

Over 1000 mennesker ble arrestert da tusenvis av russere aksjonerte i mer enn 80 byer og tettsteder over hele Russland. Navalnyj hadde oppfordret folk til å protestere mot den upopulære pensjonsreformen. Mange demonstranter ropte «Russland vil bli fritt» og «Putin er en tyv».

Roman Pimenov / AP / NTB scanpix

SERGEI KARPUKHIN / Reuters / NTB scanpix

Tenåringsdemonstranter

Videoer som ble spredt i sosiale medier, viste et stort politioppbud som gikk hardt til verks. Politiet slo demonstrantene med køller og dro dem inn i ventende politibiler. Mange av aksjonistene var tenåringer.

Aftenposten har skrevet om hvordan antall demonstrasjoner øker i Russland og at unge russere utgjør en stor andel av dem som protesterer. Den nye generasjonen russere nås ikke av Kremls propaganda.

Pensjonsreformen er svært upopulær i Russland. Pensjonssystemet går med dundrende underskudd, og ekspertene er enige om at noe må gjøres. Likevel raser russere flest mot forslaget om å øke pensjonsalderen.

Forrige måned gikk presidenten til det uvanlige skritt å myke opp reformen, til tross for at han tidligere har sagt at han ikke har noe med den å gjøre. Likevel klarte han ikke å gjøre noe med det historisk kraftige fallet som har vært på meningsmålingene.

I mars ble Putin gjenvalgt med 77 prosent av stemmene, men en meningsmåling fra FOM-instituttet som ble publisert fredag, viser at bare 46 prosent av russerne ville ha stemt på ham nå.